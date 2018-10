Experten für den „guten Geschmack“

Die Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik



Die Zahl der industriell hergestellten Lebensmittel wächst ständig. Immer mehr Verbraucher greifen im Supermarkt zu Fertiggerichten. Aber auch für die Gastronomie werden beispielsweise Dönerspieße, Burger, verschiedene Milchprodukte, Pizzas und Speiseeis oftmals industriell produziert. Eine boomende Industrie, in der Fachkräfte für Lebensmitteltechnik beschäftigt sind, um aus den verschiedensten Rohstoffen und Halbfabrikaten verkaufsfertige Lebensmittel herzustellen. Dabei arbeiten sie nach vorgeschriebenen Rezepturen und mit automatisierten Produktionsanlagen. Gleichzeitig müssen sie sich aber auch auf ihre Sinne verlassen können, schließlich sorgen sie tagtäglich für den „guten Geschmack“.Fachkräfte für Lebensmitteltechnik...• nehmen Waren an, prüfen und lagern sie• stellen Rohstoffe und Gewürze für Rezepte zusammen• planen den Personaleinsatz• stellen die Einhaltung der Lebensmittelhygiene sicher• organisieren Herstellungsprozesse• überwachen und korrigieren die Produktionsabläufe• stellen Lebensmittel her und kontrollieren die Qualität der Waren• lagern die Erzeugnisse fachgerecht• machen die Lebensmittel versandfertigDamit ist die Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik der ideale Job für alle die, die immer wieder etwas Neues erleben möchten. Während der dreijährigen Ausbildung zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik lernst du, alles über Lebensmittel und ihre Inhaltsstoffe. Lernst du, wie aus Rohstoffen Lebensmittel und Fertiggerichte hergestellt werden. Dazu musst du nicht selbst am Kochtopf oder an der Backröhre stehen. Diese Arbeit übernehmen mittlerweile Maschinen und hochtechnische Anlagen. Deine Aufgabe ist es, die einzelnen Stoffe zu testen, zu analysieren und zu kennzeichnen und dann eine ordentliche Rezeptur aus ihnen herzustellen, die in den von dir bedienten Maschinen weiterverarbeitet werden kann.Während der gesamten Produktion – von der Annahme der Roh- oder Halbfertigprodukte über die jeweiligen Schritte der Weiterverarbeitung bis hin zur Prüfung der Endprodukte – überwachst du den Herstellungsprozess. Da gerade die Lebensmittelindustrie eine der wichtigsten für unser alltägliches Leben ist, ist dies eine Aufgabe mit der dir ein hohes Maß an Verantwortung übertragen wird.Dein Einsatzbereich ist denkbar vielseitig und reicht von Betrieben der Fisch-, Fleisch- oder Obst- und Gemüseverarbeitung über den Bereich der industriellen Herstellung von Zuckerwaren oder Babynahrung, über industrielle Großbäckereien und Molkereibetriebe bis hin zu dem breiten Spektrum der Getränkeindustrie.Grundsätzlich gibt es keine schulischen Voraussetzungen für den Beruf der Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Die Erfahrung zeigt aber, dass mehr als die Hälfte der Azubis über einen Realschulabschluss verfügen. Der Rest der Ausbildungsanfänger wurde mit Hauptschulabschluss und (Fach-)Abitur, ein kleiner Prozentsatz auch ohne Schulabschluss eingestellt.• Wert auf Hygiene und Sauberkeit legen• körperlich belastbar sein• einen guten Geruchs- und Geschmackssinn haben• Spaß an der Zubereitung verschiedener Lebens- mittel haben• über gute Kenntnisse in Mathe und Chemie verfügen, da dir beide Fächer während deinerAusbildung und auch später im Berufsleben immerwieder über den Weg laufen.