Extreme Kälte für ihre Gesundheit

Die Ganzkörperkältetherapie verringert Schmerzen und steigert die Leistung



Die Ganzkörperkältetherapie (GKKT) ist eine der modernsten Methoden um den Körper gesund zu erhalten beziehungsweise gesund zu machen, um ihm neue Energie zuzuführen und auch um das Hautbild nachhaltig zu verbessern.Unter der Ganzkörperkältetherapie versteht man eine kurzfristige Anwendung extremer Kälte – zwischen -100°C und -160°C – auf die gesamte Oberfläche des Körpers. Diese Temperaturen, die auf den ersten Blick erschreckend wirken, in der Praxis jedoch ganz und gar nicht unangenehm sind – werden in der „Kryo-Sauna“, einer Ganzkörperkältetherapiekammer, erreicht. Der menschliche Organismus reagiert auf die extrem niedrigen Temperaturen mit einer ganzheitlichen Mobilisation. Das heißt: im Rahmen der zwei- bis dreiminütigen Behandlung kommt es zu einer verbesserten Durchblutung und Sauerstoffversorgung des Zellgewebes, der Metabolismus wird aktiviert und Schadstoffe werden ausgeschwemmt. Gleichzeitig wird die Produktion von körpereigenen Glückshormonen angeregt, das Immunsystem und entzündungshemmende Prozesse werden aktiviert und die Schmerzempfindlichkeit herabgesetzt.Die GKKT ist ein hochwirksames Therapieverfahren unter anderem zu einer sofortigen Schmerzlinderung bei Rheuma und vielen anderen Gelenkerkrankungen, zur Linderung chronischer Schmerzzustände, zur Stärkung des Immunsystems und Förderung der Durchblutung sowie zur Stabilisierung des Herz-Kreislauf-Systems. Darüber hinaus hat es einen positiven Einfluss auf das Blutgefäßsystem, hilft es bei Depressionen und Schlafstörungen und sorgt für eine Zunahme von Leistungsfähigkeit und KonzentrationDer „Kryo-Föhn“ ergänzt auf der einen Seite die Behandlungsmöglichkeiten, die die „Kryo-Sauna“ bietet, auf der anderen Seite findet er für den lokalen Einsatz der Kryotherapie Anwendung. Darüber hinaus wird der „Kryo-Föhn“ erfolgreich für kosmetische Behandlungen im Bereich der Hautverjüngung und Cellulite-Reduktion eingesetzt.Das Jett Cosmetics Studio, der Spezialist für apparative Kosmetik in der Region, bietet in Nürnberg – exklusiv im süddeutschen Raum – eine Vielzahl an Behandlungsmöglichkeiten für Sie und Ihn. Behandlungsmöglichkeiten, die dazu beitragen, das Haut- und Körperbild nachhaltig zu verbessern. Neben einer „Kryo-Sauna“, in der unter fachkundiger Anleitung die GKKT praktiziert wird, und dem „Kryo-Föhn“ können die Besucher in angenehmer und freundlicher Atmosphäre auch weitere Highlights wie den „CryoJett“ (dauerhafte Fettreduktion, Gesichts- & Körperlifting), den „Jett Plasma Lift“ (Hautbehandlung. Faltenglättung), die „Diamant Mikrodermabrasion“ (zur Verfeinerung der Hautstruktur) und dauerhafte, schmerzfreie Haarentfernung mit der neuesten IPL-Technologie nutzen.