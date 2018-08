Faszination Garten auf Schloss Weingartsgreuth

Seit 20 Jahren einer der schönsten Gartenmärkte Deutschlands! 



Lassen Sie sich im Mai und September von der „Faszination Garten“ verzaubern: rund 140 Aussteller aus Deutschland und den Nachbarländern präsentieren Ihr Sortiment in traumhaftem Ambiente – ergänzt durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und Fachvorträge namhafter Referenten.Passend zur Jahreszeit erwartet Sie ein umfangreiches Sortiment an Pflanzen, Zwiebeln und Sämereien für die Frühjahrs- bzw. Herbstpflanzung. Rund 40 Spezialgärtnereien bieten ihre seltenen Pflanzenschätze an – vom nahezu kompletten Staudensortiment mit alten und neuen Raritäten bis hin zu besonderen Gehölzen. Eine Fülle von Schönem und Ausgefallenem für den Garten rundet das Angebot ab: hochwertiges Gartenwerkzeug, Kunsthandwerk und Dekorationen für den Garten, Pflanzgefäße, Gartenmöbel, Brunnen, Gartenkunst und Antiquitäten, Fachliteratur und vieles mehr.In der romantisch-barocken Anlage von Schloss Weingartsgreuth erwarten den Besucher neben einem märchenhaften Ambiente auch ein typisch fränkisches Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten aus der Weingartsgreuther Küche.Musikalisch untermalen die March Brothers die Veranstaltung – ein Top-Quartett mit Saxofon, Akkordeon, Bass und Schlagzeug. Sie schlendern musizierend durchs Gelände und begeistern mit einem schwungvollen, breit gefächerten Musikprogramm – und das ohne Verstärker und ohne Strom. Durch ihr kurios-witziges Auftreten und durch virtuos gespielte Evergreens ziehen sie die Zuhörer in ihren Bann.Zusätzlich zu den Fachvorträgen erwartet Sie ein umfangreiches Programm – Details finden Sie einige Wochen vor der Veranstaltung auf der Homepage.Schloss Weingartsgreuth: ein stilvolles und stimmiges Ambiente für Gartenträume!Das romantische Landschloss am Rande des Steigerwalds ist nur während der Veranstaltungen zugänglich. Es liegt in einem über 20.000 qm großen Gelände mit bis zu 300 Jahre altem Baumbestand, Wiesen und Obstgärten. Den Rahmen von Faszination Garten bildet der Hofbereich rund um das verwunschene Schloss im französischen Stil, die große Schlosswiese sowie die Flächen der alten Gärtnerei.Das bezaubernde Flair dieses außergewöhnlichen Gartenmarktes und das reichhaltige Angebot versprechen nicht nur Gartenliebhabern ein erlebnisreiches Wochenende! Mehr Infos zum Programm, Ausstellern und der Veranstaltung finden Sie unterwww.faszination-garten.deNächste Veranstaltung: 29. – 30. September 2018Geöffnet: 10 – 18 Uhr, Einlass bis 17 UhrEintritt: € 10,- p. P./Tag; frei bis 16 JahreIm Eintritt enthalten: Fachvorträge, Live-Musik und ParkenSchloss Weingartsgreuth,96193 Wachenroth