Faszination Tauchen

Top ausgebildet zu den schönsten Gewässern



Tauchen ist eine faszinierende, ungemein abwechslungsreiche Sportart, die jeden, der ihr erst einmal verfallen ist, nicht mehr loslässt. Denn kaum eine andere Sportart bietet so viel Facettenreichtum für Körper und Sinne wie das Tauchen. Und keine andere Sportart gibt uns die Möglichkeit, dabei in eine ganz andere Welt „abzutauchen“. Die Gründe für diese Faszination sind ausgesprochen vielfältig. Da ist zunächst einmal das Unbekannte, der Reiz des Neuen. Denn jeder Tauchgang ist anders, einzigartig und spannend, man weiß nie, was man zu sehen bekommt. Und dann ist da dieses Gefühl des „Bewusst-Seins“. Dieses bewusste Atmen unter Wasser, dieses schwerelose Schweben in einem dreidimensionalen Raum. Ja und dann gibt es da dieses Gefühl, noch längst nicht mit allem „fertig zu sein“. Denn immer wieder gibt es etwas Neues zu entdecken, immer wieder warten neue Tauch-Spots.Eines darf bei aller Faszination nicht vergessen werden: Tauchen ist auch mit Risiken verbunden. Risiken, die jedoch mit Wachsamkeit und Konzentration auf ein Minimum reduziert werden können. Damit solche Gefahren erkannt und vermieden werden können, bedarf es zunächst einmal einer seriösen, umfassenden Ausbildung. Und dann braucht man einen Partner auf den man sich bei seinen Tauchgängen zu hundert Prozent verlassen kann. Denn: Man muss zusammenhalten und sich gegenseitig helfen, wenn doch einmal Probleme auftreten sollten.„tauchausflug.eu“ bietet Tauchausflüge unter anderem nach Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Gozo, Sardinien, Kroatien – egal ob Wochenendausflug oder längere Reise. Darüber hinaus begleitet „tauchausflug.eu“ seine Kunden auch an Tauchgewässer der Region.Besonders Wert wird bei „tauchausflug.eu“ auf eine fundierte Ausbildung gelegt.Nicht nur für Neueinsteiger bieten die Tauchprofis in Nürnberg eine Tauchausbildung nach SUB, CMAS und ISE Standards an. So kommen Sie zuverlässig und sicher zum international anerkannten Tauchschein.Gerne organisiert das Team von „tauchausflug.eu“ für Sie auch einen ausgefallenen Firmenevent wie beispielsweise eine Weihnachtsfeier mit Schnuppertauchen.Um Tauchanfängern, Wiedereinsteigern aber auch Fortgeschrittenen die Möglichkeit zu geben, diesen faszinierenden Sport sicher auszuüben, bietet „tauchausflug.eu“ auch Leihausrüstungen – angefangen bei einem Tauchanzug, über Flaschen, Tauchcomputer, Jackets, Wings oder Lampen bis hin zur gut gewarteten Komplettausrüstung.