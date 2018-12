Finanzierung sorgfältig planen

Regionale und überregionale Fördermöglichkeiten nicht vernachlässigen



Wer sich für den Erwerb einer Immobilie entscheidet und dafür einen Kredit benötigt, sollte sich umfassend über die Finanzierungsmöglichkeiten informieren. Die Beratung durch einen unabhängigen Baufinanzierungsexperten ist sehr zu empfehlen.Dabei ist es äußerst wichtig, dass die Baufinanzierung an Sie und an Ihre persönliche Lebensplanung angepasst und auf Ihren Bedarf ausgerichtet wird. Neben der Möglichkeit eine Zinsbindung über 20 oder gar 25 Jahre bei den Banken zu wählen, kann ein geschickt eingeplanter Bausparvertrag – als Tilgungsersatz oder Restschuldabsicherung – in manchen Fällen günstiger sein. Ebenso sinnvoll kann es sein, Bausteine mit unterschiedlichen Zinsbindungen zu wählen. Nicht zu vernachlässigen sind auch die regionalen, überregionalen oder lokalen Fördermöglichkeiten (z.B. Kredite und Zuschüsse über das Förderinstitut BayernLabo oder die Kreditanstalt für Wiederaufbau).Alle genannten Punkte und noch vieles mehr prüft mit Ihnen gemeinsam Ihr persönlicher Baufinanzierungsspezialist baugeld & mehr Finanzvermittlung GmbH. Das regional ansässige unabhängige Unternehmen berät und betreut seit über 17 Jahren Kunden mit Finanzierungswünschen, vermittelt Darlehen und begleitet Sie bei der Antragstellung öffentlicher Darlehensmittel – ganzheitlich, unabhängig, kostenfrei.