Weil Wandern in der Gruppe mehr Spaß macht



Wandern entspannt, befreit den Geist und vermittelt neue Einsichten und Einstellungen. Vor allem in der Gruppe – in einer Wandergruppe des Fränkischen Albvereins (FAV) – bietet das Wandern neben der Möglichkeit, Neues in der alten Heimat zu erleben, auch die Chance, neue Menschen kennen zu lernen und mit ihnen ein angenehme Zeit zu verbringen.Der FAV (Bund) ist ein eingetragener, als gemeinnützig anerkannter Verein, der 1914 in Nürnberg gegründet wurde. In seinem Gebiet (die Fränkische Alb und ihr Vorland) unterhält der FAV in ehrenamtlicher Arbeit ein Wanderwegenetz von über 6.500 km.• ein gut markiertes Wegenetz• geführte Wanderungen und Fahrten• Führungen und Reisen unterkulturellem Aspekt• ein vielfältiges Lehrgangs- undVortragsprogramm• gesellige Veranstaltungen• ein interessantesJugendprogramm• ermäßigtes Übernachten inWanderheimen.Und dies alles zu äußerst günstigen Beiträgen – der Jahresbeitrag für eine Einzelmitgliedschaft liegt, je nach Gruppe, bei etwa 30 Euro, Jugendliche und Familienmitglieder erhalten Ermäßigung.Eine Übersicht über die Wanderungen des fränkischen Albvereins finden Sie auf der Homepage unter www.fraenkischer-albverein.de/wanderprogramm oder – montags von 14.00 bis 17.00 Uhr – im Büro.Fränkischer Albverein e.V.Heynestraße 4190443 NürnbergTel.: 0911/429582info@fraenkischer-albverein.de