Freizeit- und Erlebnisbäder

Eine breite Angebotspalette für jede Altersgruppe



Das traditionelle Hallenbad ist passé. Freizeit-, Erlebnis- und Spaßbäder sind längst an seine Stelle getreten und erleben seit gut einem Jahrzehnt einen regelrechten Boom. Kein Wunder, schließlich bieten sie eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten, die weit über das hinausgehen, was man von den sportorientierten Frei- und Hallenbädern erwarten durfte. Zusätzliche Wasserflächen im Innen- und Außenbereich, Rutschen für die aktiven Badegäste, großzügig ausgestattete Saunabereiche, für diejenigen, die im Bad in erster Linie Entspannung suchen.Das erst vor einigen Jahren neu eröffnete Königsbad Forchheim bietet von der kleinen Auszeit bis zum Kurzurlaub am Wochenende für jede Zielgruppe genau das Richtige. Das Angebot des Bades reicht von einem Kinderbecken und Wasserspielgarten für die jüngsten Besucher über Schwimmvergnügen im 50-Meter-Becken und Spaß an den drei Rutschen sowie im Strömungskreisel bis hin zur Entspannung in der großzügigen Saunalandschaft mit den unterschiedlichsten Angeboten vom Dampfbad bis hin zur Event-, Kräuter- und Erdsauna.