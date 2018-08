Für Ihre Aus- und GesundZeiten

Die Siebenquell® Erholungs- und Erlebniswelt



Am Weißenstädter See, mitten im Fichtelgebirge liegt das Siebenquell®, eine Erholungs- und Erlebniswelt für die kleinen Aus- undGesundZeiten. Hier finden Sie auf über 100.000 Quadratmetern ein modernes Vier-Sterne-Superior Hotel mit Beauty & Spa, Panorama-Bar, Fitness-Studio und Restaurant. Direkt am Hotel angebunden sind die imposante Thermenanlage mit einer fantastischen Wasser- und Saunawelt sowie die einzigartige GesundZeitReise. Gesundheit und Schönheit kommen bekanntlich von innen. Glücksgefühle auch. Dazu gehören natürlich auch Gaumenfreuden. Um diese zu befriedigen, gibt es im Siebenquell® vielfältige Gelegenheiten. Zum Beispiel die GenussAllee, das moderne, großzügige Hotel-Restaurant mit Panoramablick, in dem Sie sich vom knackig frischen und reichhaltigen Frühstücksbuffet am Morgen bis zum reichhaltigem Abendbuffet mit lokalen und internationalen Spezialitäten verwöhnen lassen können.Die imposante Wasserwelt im Siebenquell® erstreckt sich auf über 1.000 Quadratmeter zusammenhängende Wasserfläche. Verschiedene Thermalwasserbecken (Thermalaktivbecken, Schwefel-Radon-Becken...), Massagedüsen, Schwanenhalsduschen, ein eigener Kinderbereich, Thermenbistro und die Poolbar sowie die Saunawelt mit ihrem großen Innenbereich und einem 5.000 Quadratmeter umfassenden Außenbereich setzen hier Akzente.Das Highlight im Siebenquell® ist aber die einzigartige GesundZeitReise. Ein Streifzug durch die verschiedenen heilmedizinischen Hochkulturen – von den Ägyptern über die antiken Griechen bis hin zu den Römern: Die Gäste können sich hier vom Alltagsstress befreien und das eigene Wohlbefinden steigern.