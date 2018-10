Gestalte gemeinsam mit uns deine Zukunft

Bei DATEV machst du das Beste aus deinen Talenten



Du hast deinen Schulabschluss geschafft und planst deine berufliche Zukunft? Du bist technikbegeistert, kommunikativ und arbeitest gern im Team? Dann bist du bei DATEV genau richtig.Mit unserem individuell gestalteten Ausbildungskonzept sorgen wir für deinen gelungen Start in das Berufsleben. In sechs spannenden Ausbildungsberufen triffst du dabei auf vielfältige Aufgaben und ein Team, mit dem du wirklich etwas bewegen kannst:Unsere Ausbildungsangebote umfassen:• Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung• Fachinformatiker/in Systemintegration• Fachkraft (m/w) für Schutz und Sicherheit• Kaufleute für Büromanagement• Kaufleute für Dialogmarketing• Medientechnologe/in Druck.DATEV ist ein führendes Softwarehaus für die Beraterbranche und steht für qualitativ hochwertige Software und IT-Dienstleistungen, die sich anSteuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen und Privatpersonen wenden. Im Jahr 1966 gegründet, verfolgte DATEV das Ziel der elektronischen Verarbeitung von Buchungsdaten. Über 40.000 Berater, mehr als 2 Millionen Unternehmen und 13 Millionen Arbeitnehmer vertrauen heute auf die PC-Lösungen, Web-Anwendungen und mobilen Apps der DATEV.Aber nicht nur für unsere Kunden sind wir immer am Puls der Zeit, auch unseren Auszubildenden und dual Studierenden bieten wir ein modernes Ausbildungskonzept mit abwechslungsreichen und anspruchsvollen Aufgaben. Bei DATEV hast du die Möglichkeit, dich im Projektteams zu engagieren und deine eigenen Ideen einzubringen. Unterstützt wirst du dabei von kompetenten Ausbilderinnen und Ausbildern, die dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Bei Schulungen und Team-Events lernst du deine Azubi-Kollegen besser kennen und kannst dich fachlich und persönlich weiterentwickeln. Und weil wir wissen wie gut unsere Ausbildung ist, garantieren wir nach erfolgreichem Abschluss eine Übernahme für mindestens ein Jahr.Weitere Informationen zu DATEV und unseren aktuellen Ausbildungs- und Studienangeboten findest du online unter www.datev.de/ausbildung oderWir freuen uns auf deine Online-Bewerbung!