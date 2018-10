Glanz für große Marken

Bolta fertigt Komponenten für die Premiummarken führender Automobilhersteller



Bolta ist einer der führenden Spezialisten für Oberflächenveredelung in der Automobilindustrie. Unter dem leistungsorientierten Qualitätsanspruch „High Performance Surface Technologies“ fertigt das 1921 in Nürnberg gegründete Unternehmen sowohl komplexe Bauteile als auch einzelne Komponenten wie Typenschilder und Zierleisten für die Premiummarken erfolgreicher Automobilhersteller.Dank globaler Produktionskompetenz – Spritzguss, Oberflächenveredelung, Montage – und wettbewerbsfähigem Technologieeinsatz setzt Bolta beständig neue Maßstäbe – in der Produktion nach höchsten Qualitätsstandards ebenso wie bei der Entwicklung der Mitarbeiterzahl. Gleichzeitig arbeitet Bolta mit den unterschiedlichsten Maßnahmen kontinuierlich daran, den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens auf das machbare Minimum zu reduzieren.In den vergangenen Jahren bereits zweifach aufgrund seiner Wachstumsstärke vom Bayerischen Wirtschaftsministerium in der Riege der „Bayerns Best 50“ ausgezeichnet, beschäftigt Bolta am Stammsitz in Diepersdorf (Nürnberger Land) rund 1.450, an allen Standorten des Firmenverbunds im In- und Ausland insgesamt etwa 3.200 Mitarbeiter.Die Bolta Werke GmbH ist ein anerkannter Ausbildungsbetrieb und bietet für die rund 80 Auszubildenden (Stand September 2018) ein vielfältiges Programm, das zwei Ziele verfolgt: Die bestmögliche Unterstützung für eine erfolgreiche Berufsausbildung zu bieten und gleichzeitig die Ausbildungszeit zu einer abwechslungsreichen, teamorientierten Phase zu machen.Für jeden Ausbildungsberuf gibt es Ausbilder/innen, die die fachlichen Fähigkeiten und Kenntnisse des jeweiligen Berufes vermitteln und ergänzend dazu in den diversen Abteilungen auch Ausbildungsbeauftragte. Um organisatorische und strategische Angelegenheiten kümmert sich ein eigenes Team innerhalb des Personalmanagements.Ziel ist es immer, Auszubildende nach erfolgreichem Berufsabschluss bei Interesse in ein festes Arbeitsverhältnis zu übernehmen. In den vergangenen zwei Jahren wurde dieses Ziel zu 100 % erreicht.Werden auch Sie Teil dieser Erfolgsgeschichte. Denn eine Ausbildung ist nur der Anfang! Wir freuen uns auf Sie als Fachkraft von morgen, um weiter erfolgreich international zu wachsen.