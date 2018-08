Gönnen Sie Ihren Füßen einen Kurzurlaub

Mobile Fußpflege – ein Wohlgenuss für strapazierte und erkrankte Füße 



Bei strapazierten oder erkrankten Füßen ist eine rechtzeitige Behandlung wichtig, um eine schnelle und gründliche Gesundung des Fußes zu erzielen. Eine fachkundige und erfahrene Fußpflegerin setzt daher alles daran, äußerlich sichtbare Fußprobleme (brennende Füße, Hühneraugen, Hornhaut und Schwielen, Probleme im Bereich der Nägel...) zu beseitigen und eine Schmerzlinderung herbeizuführen. Doch auch wenn Sie (noch) keine Probleme mit Ihren Füßen haben, sollten Sie sich und Ihren Füßen, die tagtäglich stark gefordert sind, einen wohlverdienten und entspannenden Kurzurlaub in Form einer professionellen und wohltuenden Fußpflege gönnen. Gemäß dem Motto: „Wer viel arbeitet muss auch einmal Urlaub machen“.Dazu müssen Sie nicht einmal aufstehen. Gabriele Neugebauer vom „Schlank- und Schönheitsparadies“ in Nürnberg, Fuchsweg 89 kommt mit allen notwendigen Geräten auch direkt zu Ihnen nach Hause. Von der erfahrenen Fußpflegerin mit über 22-jähriger Berufserfahrung erhalten Sie alle Anwendungen, die Gabriele Neugebauer in ihrem Studio anbietet, auch im Rahmen einer mobilen Fußpflege. Neben einem angenehmen Pflegeerlebnis, bei dem Hygiene, Sauberkeit und Desinfektion eine ganz entscheidende Rolle spielen, dürfen Sie sich auch auf 100%ige Entspannung ohne Zeitdruck und eine nachhaltige Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens freuen.Bequemer geht‘s wirklich nicht.