Golfballgroße Hagelkörner

Extremwetterlagen mit Starkregen und Hagel nehmen immer mehr zu

Ein Fall für die Teilkasko-Versicherung

Pfeffer Karosserie- und Lackierzentrum

Extremwetterlagen sind in jüngster Zeit immer häufiger zu beobachten. Inwieweit dieses Phänomen mit dem Klimawandel zusammenhängt, ist nicht eindeutig zu belegen. Fakt ist aber, dass Starkregen, bei dem innerhalb weniger Stunden die Regenmenge eines ganzen Monats fällt, und Hagelschauer in jüngster Zeit immer häufiger zu beobachten sind und dass Meteorologen davon ausgehen, dass solche Wetterphänomene in Zukunft noch häufiger auftreten.Vor allem wenn zentimetergroße Hagelkörner herunterprasseln, entsteht innerhalb kürzester Zeit ein immenser Schaden. Die Zerstörungen an Blumen und Bäumen sehen dabei zwar dramatisch aus, in den meisten Fällen reicht es aber – nachdem die Pflanzen zurückgeschnitten wurden – auf die nächste Blüte zu warten.Nicht ganz so einfach ist es bei den Autos, die bei einem Unwetter mit Hagelschlag im Freien standen. Je nach Größe der Hagelkörner hinterlassen diese zahlreiche Dellen und Macken am Fahrzeug. Hier ist der Fachmann gefragt. Kleinere Dellen im Blech können von innen mit Spezialwerkzeug herausgedrückt oder mit einem aufgeklebten Pin von außen herausgezogen werden. Lassen Sie die Dellen auf diesem Weg nicht mehr entfernen, müssen die stark beschädigten Fahrzeugteile ausgetauscht und neu lackiert werden.Solche Schäden übernimmt die Kfz-Teilkaskoversicherung. Dabei ist es wichtig, den Schaden möglichst schnell der Versicherung zu melden. Denn je schneller ein Geschädigter Kontakt mit seiner Versicherung aufnimmt, desto schneller bekommt er seinen Schaden ersetzt. Für die Versicherung ist eine umgehende Meldung auch deshalb wichtig, um den Schaden einem bestimmten Wetterereignis zuordnen zu können.Zur Begutachtung des Schadens, war bislang das manuelle Auszählen der Hageldellen durch einen Gutachter üblich. Heute erledigen sogenannte Hagelscanner diese Arbeit automatisiert und in einem Bruchteil der Zeit. Nach dem Scannen bekommt der Autohalter sofort ein Gutachten ausgehändigt und kann nun entscheiden, ob er möchte, dass ein Profi die Dellen wieder ausbeult, oder ob er fiktiv abrechnen will, das heißt lieber eine Entschädigungs- zahlung für den Wertverlust des Fahrzeugs annimmt.Die Firma Pfeffer ist ein inhabergeführten Fachbetrieb mit insgesamt 42 Mitarbeitern und gehört zu den modernsten Lackier- und Unfallinstandsetzungsbetrieben im Raum Nürnberg, Fürth, Erlangen und Neustadt/Aisch.Im Karosseriezentrum setzt das bestens geschulte Fachpersonal Ihr beschädigtes Fahrzeug nach Herstellervorgaben und mit Originalersatzteilen kostengünstig, professionell und schnell wieder instand. Die Leistungspalette umfasst dabei die komplette Unfallinstandsetzung von Fahrzeugen aller Fabrikate und beinhaltet unter anderem einen Hol- und Bringservice, eine 3D-Achsvermessung und eine professionelle Felgenaufbereitung. Auf Wunsch übernehmen die Instandsetzungs-Profis auch die Kommunikation mit dem Versicherer.Kleinere und mittlere Beschädigungen an Stoßstange, Kotflügel oder Tür können dabei mit Hilfe der Spot-Repair-Technik fachgerecht und preisgünstig behoben werden.Im Lackierzentrum garantieren modernste technische Einrichtungen und im Werk optimal geschultes Fachpersonal für höchste Qualität – von Teil-, Ganz- oder Sonderlackierungen bis hin zur Oldtimerrestaurierung, vom Motorradtank bis zur kompletten LKW- und Buslackierung.Ein wichtiger Aspekt der Leistungsspektrums ist auch die Beseitigung von Hagelschäden. Mit ihrem Spezialwerkzeug „massieren" die Techniker die Dellen und Beulen aus dem eingedrückten Blech Ihres Fahrzeugs und stellen so die ursprüngliche Form Stück für Stück und Delle für Delle wieder her, sodass in den meisten Fällen kein Lackieren nötig ist. Diese qualitativ hochwertigste Methode schont Ihr Fahrzeug maximal und der Wert des Autos wird vollständig erhalten.