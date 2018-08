Grundpflege – Was ist das?

Leistungsumfang – Anspruch – Pflegegrade



Die Grundpflege ist eine Leistung der Pflegeversicherung für pflegebedürftige Menschen und umfasst unter anderem die Bereiche Körperpflege, Ernährung, Mobilität und Vorbeugung (Prophylaxen) sowie die Förderung von Eigenständigkeit und Kommunikation. Die Leistungen werden – für kurze Zeit oder dauerhaft – von Pflegekräften eines ambulanten Pflegedienstes, pflegenden Angehörigen oder sonstigen Betreuungspersonen erbracht.Anspruch auf die Grundpflege nach Sozialgesetzbuch Buch Elf (SGB XI) haben Pflegebedürftige mit anerkanntem Pflegegrad. Bei der Beurteilung der Pflegebedürftigkeit im Rahmen einer Einstufung in einen der fünf Pflegegrade spielt der Aufwand für die Grundpflege eine entscheidende Rolle. Ein Gutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung prüft im Einzelfall den durchschnittlichen Zeitaufwand für die tägliche Grundpflege und die hauswirtschaftliche Versorgung auf Grund dessen dann eine Einstufung vorgenommen wird.Zu Leistungen der Grundpflege zählen – ja nach Wunsch und Bedarf – unter anderem der Erstbesuch, Körperpflege (z.B. Baden, Duschen...), Ernährung (u.a. das Zubereiten kleiner Mahlzeiten), Mobilität, Lagern/Betten des Patienten, die hauswirtschaftliche Versorgung, Beratung in der Häuslichkeit für pflegende Angehörige, den Pflegepflichtbesuch nach § 37 Abs. 3 SGB XI sowie die Erstellung eines individuellen Pflegeplanes.„Ankiba“, der ambulante Pflege- und Betreuungsdienst in und um Erlangen, ist von allen Kassen zugelassen und hat die individuelle und liebevolle Pflege des Menschen in den Mittelpunkt seiner Arbeit gestellt. Diesen wird dadurch ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden ermöglicht. Die Leistungspalette von „Ankiba“ umfasst sowohl die „Grundpflege & hauswirtschaftliche Versorgung“ als auch die „Behandlungspflege“.