Haustiere im Alter – ein Plus an Lebensfreude

Hund, Katze & Co. bereichern den Alltag von Senioren und fördern die Gesundheit



Haustiere können für ältere und alleinstehende Menschen eine wichtige Rolle spielen. Egal ob es ein treuer Hund ist, eine verschmuste Katze oder ein fröhlich zwitschernder Papagei – sie alle wirken sich nicht nur positiv aufs Gemüt aus, sondern gerade im Alter auch auf die Gesundheit.Untersuchungen belegen, dass Senioren, die sich um ein Tier kümmern, aktiver sind, seltener unter Depressionen, Schlafproblemen und hohem Blutdruck leiden und darüber hinaus mehr soziale Kontakte haben. Die Gründe dafür sind ausgesprochen vielfältig.Da ist zum einen der Umstand, dass viele Menschen im Alter das Gefühl vermissen, gebraucht zu werden. Ein Tier gibt ihnen dieses Gefühl zurück – sei es weil es regelmäßig gefüttert werden muss, weil es Gassi gehen will oder auch weil es gestreichelt werden möchte. Gerade diesem Streicheln kommt eine wichtige Rolle zu. Beim Streicheln wird im menschlichen Gehirn nämlich das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet, das dafür sorgt, dass der alte Mensch sich besser und glücklicher fühlt.Zum anderen fehlt vielen älteren Menschen die Struktur in ihrem Alltag. Da der Job weggefallen ist, und auch die Kinder längst das Haus verlassen haben, gibt es nur noch wenige Aufgaben, die erledigt werden müssen. Hat man beispielsweise einen Hund, so gibt es zahlreiche Betätigungen, die den Menschen helfen, ihren Tag zu strukturieren: das regelmäßige Füttern, das Gassi gehen, die Fellpflege, bei anderen Haustieren das Reinigen des Katzenklos oder des Käfigs, ab und zu der Besuch beim Tierarzt.Und dann sind Tiere, hier in erster Linie Hunde, auch noch sehr gute Kontaktvermittler. Beim Spazierengehen mit dem geliebten Vierbeiner kommt man viel leichter ins Gespräch – zum Beispiel mit anderen Hundebesitzern – und wird häufiger gegrüßt als ohne Hund.Diese Faktoren sorgen gemeinsam dafür, dass Menschen mit einem Tier ganz einfach glücklicher sind als Altersgenossen ohne ein Haustier. Für manchen ist der vierbeinige oder gefiederte Kamerad gar einer der letzten, der treu an der Seite geblieben ist – wenn der Partner bereits verstorben ist, wenn gesellschaftliche Kontakte mehr und mehr weggebrochen sind oder die Angehörigen weit weg leben.Viele – vor allem ältere – Menschen schrecken dennoch davor zurück, sich ein Haustier anzuschaffen. Sie stellen sich die Frage, was mit dem Tier (Katze, Hund, Kleintiere...) geschieht, wenn sie auf Grund einer Erkrankung vorübergehend nicht in der Lage sind, mit dem Hund Gassi zu gehen, das Haustier zu versorgen oder mit ihm zum Tierarzt zu gehen. Und das geschieht, wenn man in den Urlaub fahren möchte beziehungsweise überraschend ins Krankenhaus muss?Dies alles ist kein Hinderungsgrund, sich ein Haustier anzuschaffen. Denn in diesen – und vielen anderen – Fällen bietet Ivonne de Lorme ihre Unterstützung an und übernimmt gerne die Betreuung für Ihren Liebling. Mit ihrem Hauswirtschafts- und Hausmeisterservice deckt sie darüber hinaus ein großes Spektrum an Dienstleistungen an, die vor allem (aber nicht nur) Senioren in ihrem Alltag unterstützen. Das reicht von einer hauswirtschaftlichen und grundpflegerischen Versorgung in den eigenen vier Wänden über das Erledigen von Einkäufen oder Fahrdiensten und die Begleitung bei Behördengängen, Friseur- oder Arztbesuchen bis hin zur Unterstützung bei der Freizeitgestaltung.