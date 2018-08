Heißer Tipp für Schatzsucher

Die Gartenschau der Heimatschätze in Wassertrüdingen

2019 wird für das mittelfränkische Wassertrüdingen ein ganz besonderes Jahr: Unter dem Motto „Vom Glück einen Schatz zu finden“ begrüßt Sie das Städtchen vom 24. Mai bis 8. September 2019 zur Bayerischen Gartenschau. Zwei große Landschaftsparks – der Wörnitzpark und der Klingenweiherpark – sowie die malerische Altstadt laden zum Flanieren und Erholen ein. Erleben Sie Gastfreundlichkeit, Regionalität und Tradition und gönnen Sie sich eine Pause von der Hektik des Alltags.Auf rund 13 Hektar bestens ausgeschilderter Gartenschaufläche gibt es Einiges zu bestaunen. Entdecken Sie das Gelände auf eigene Faust, oder tauchen Sie bei einer Führung in die Welt der Heimatschätze ein: Auf den begleiteten Touren hören Sie spannendes Hintergrundwissen, das auf keiner Infotafel zu finden ist.Auf der Gartenschau kommen jedoch nicht nur Blumen- und Gartenfreunde auf ihre Kosten: Tanz- und Musikeinlagen, Kunstinstallationen oder zahlreiche Genuss- und Unterhaltungsangebote – getreu dem Gartenschaumotto „Vom Glück einen Schatz zu finden“ bietet Wassertrüdingen über 108 Tage ein abwechslungsreiches und vielseitiges Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm. Engagierte Gruppen, Verbände und Vereine aus der Region präsentieren auf der Gartenschau ihre Heimatschätze, aber auch überregional bekannte Akteure zeigen sich in Wassertrüdingen. So erklingen beispielsweise am 29. Juni 2019, dem Sommerfest der Gartenschau, die temperamentvollen Latino-Beats der Band „Marquess“.Und auch für die Kleinsten ist allerhand geboten: Auf mehreren Spielplätzen darf nach Herzenslust getobt und geklettert werden. Das bunte Kinderprogramm lädt zum Mitmachen und Ausprobieren ein. Die „Großen“ kommen dabei natürlich ebenfalls nicht zu kurz, sie können sich im einladenden Gastronomiebereich zurücklehnen oder im Gelände entspannen.Begeben Sie sich 2019 auf eine unvergleichliche Schatzsuche. Die Gartenschau der Heimatschätze ist nicht nur ein attraktives Ausflugsziel für Klein und Groß, sie ist Genuss für Leib und Seele! KontaktNatur in Wassertrüdingen 2019GmbHMarktstr. 1991717 WassertrüdingenT +49 (0)9832 70860 00info@wassertruedingen2019.de