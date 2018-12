Heizungssysteme mit Zukunft: wirtschaftlich & umweltfreundlich



Heizen mit regenerativen Energieträgern erfreut sich eines immer größeren Zuspruchs und nicht immer ist ein besonders ausgeprägtes Umweltbewusstsein der Hauptgrund. So manche alternative Heizung macht auch unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten Sinn. Denn auch wenn regenerative Heizsysteme in der Anschaffung zunächst teurer sind als eine klassische Gas- oder Ölheizung, „rechnen“ sie sich langfristig durch die günstigeren Betriebskosten. Wer sich für eine alternative Heizung entscheidet, hat die Qual der Wahl.Die Wärmestrahlung der Sonne wird bei der solarthermischen Heizung in Kollektoren gesammelt. Schwarze Oberflächen nehmen dabei die Wärme auf und geben diese an Flüssigkeiten ab, die in Leitungen durch die Kollektoren geführt werden. Dieses System kann ein Haus zwar nicht allein beheizen, jedoch die Heizung und Warmwasserbereitung von Frühjahr bis Herbst wirkungsvoll unterstützen.Wärmepumpen beheizen das Gebäude mit Wärme, die in der unmittelbar räumlichen Umgebung zum Haus gespeichert ist – im Boden, im Grundwasser oder in der Luft. Je nach System (Sole-Wasser, Wasser-Wasser oder Luft-Wasser) benötigen die Hausbesitzer ein entsprechend großes Grundstück, um darauf die jeweiligen Wärme-Kollektoren zu installieren.Die bequemste Form beim Heizen mit Holz ist die Pelletheizung – als Zentralheizungssystem für das gesamte Haus oder in Form eines Pelletofens zum Beheizen einzelner Räume. Mit Hilfe einer Förderschnecke werden bei dieser Heizungsform die Pellets, fest gepresste Holzabfälle, von einer Lagereinrichtung im Keller direkt dem Heizkessel zugeführt.Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) nutzt den Brennstoff Gas beziehungsweise Öl deutlich effizienter und wirtschaftlicher als moderne Gas- oder Ölheizungen. Neben Wärme produziert es nämlich gleichzeitig Strom. Dieser kann selbst genutzt oder – gegen eine entsprechende Vergütung – in das örtliche Stromnetz eingespeist werden. Für Einfamilienhäuser werden so genannte Mikro-BHKW angeboten, die spezielle auf den Wärmebedarf eines Hauses ausgelegt sind.Illini Haustechnik ist Ihr Spezialist für traumhaft schöne Bäder und hochwertige Heiztechnik. Wenn Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus mit einem neuen Badezimmer oder einer neuen Heizungsanlage ausstatten möchten und das Besondere, auf Sie individuell Zugeschnittene suchen, sind Sie hier genau richtig.