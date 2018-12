Hier werden Wohnträume wahr

Bei XXXLutz in Nürnberg sind die Einrichtungsexperten daheim



Ein jeder kennt ihn, den Traum von den eigenen vier Wänden. Seine Erfüllung gilt als Zeichen von Unabhängigkeit aber auch als Lohn für die geleistete Arbeit. Egal, ob Wohnung oder Haus – in den eigenen vier Wänden will man sich wohlfühlen, hier will man gerne sein. Damit sich diese Wohlfühl-Atmosphäre einstellen kann, bedarf es einer perfekten und detaillierten Planung, vor allem auch im Hinblick auf die passende Einrichtung.„Wer sich frühzeitig einen Experten zur Seite holt, kann seine Wohnträume ganz entspannt wahr werden lassen. Denn gerade auch beim Möbelkauf ist ein gutes Gefühl ausgesprochen wichtig“, weiß Dagmar Hähnlein-Meyer von XXXLutz in Nürnberg.Beim Möbelhaus mit dem Roten Stuhl sind deshalb jene Experten daheim, die wissen, worauf es zu achten gilt. Sie begleiten ihre Kunden kompetent und mit viel Fingerspitzengefühl bei der Einrichtung der eigenen vier Wände und überlassen nichts dem Zufall. „Unsere Kunden sollen sich in ihrem Wohnumfeld wiederfinden und lange wohlfühlen“, weiß die Hausleiterin, für die eines ganz klar ist: „Geht nicht, gibt’s bei uns nicht!“Beim Branchenprimus ist die Auswahl enorm, die Markenvielfalt so groß wie nirgends anders, die Beratung bestens und die sorgenfreie Abwicklung garantiert – und das alles zu Tiefpreisen. Bei XXXLutz kaufen, heißt nämlich auch mit einem guten Gefühl kaufen. Dafür gibt es die XXXL Bestpreisgarantie. „An vorderster Stelle steht bei uns der Kunde, der sich in unserer XXXL Ausstellung einen Eindruck davon verschafft, was wirklich zu ihm passt und mit welcher Einrichtung er sich in seinen eigenen vier Wänden auch tatsächlich wohlfühlt“, sagt Dagmar Hähnlein-Meyer. Sie weiß aber auch, „dass es die richtige Mischung aus neuester Technik, einwandfreier Funktionalität und dem nach eigenem Geschmack ausgewählten Design ist, die am Ende passen muss.“Beim Marktführer in der Ingolstädter Straße der Franken-Metropole sind die Wohnträume deshalb perfekt in Szene gesetzt. So vermittelt das Ambiente der Ausstellung bereits einen optimalen Eindruck davon, wie die Einrichtung daheim in den eigenen vier Wänden wirkt. Einkaufen leicht gemacht, nennt man das bei XXXLutz in Nürnberg, dessen Angebotsvielfalt weit über das reine Einrichten hinausgeht und somit auch alle Accessoires bietet, die heutzutage zum modernen Wohnen gehören.Egal, ob Küche, Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer – der Kunde muss sich in seinem Lebensumfeld selbst wiederfinden. „Dafür sorgen wir mit einer fachkundigen Beratung durch unsere bestens geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, verspricht Dagmar Hähnlein-Meyer. „Wir begleiten unsere Kunden von der ersten Auswahl über die Planung bis hin zur Montage vor Ort.“Wer sich seinen Traum von einem perfekt auf ihn zugeschnittenen Wohnraum erfüllen will, der weiß, wo die Experten daheim sind:bei XXXLutz in Nürnberg,Ingolstädter Straße 20 & 22Öffnungszeiten Verkaufshaus:Mo-Mi: 10.00 - 19.00 UhrDo-Sa: 10.00 - 20.00 UhrÖffnungszeiten Restaurant:Mo-Sa: 10.00 - 19.00 UhrXXXLutzIngolstädter Straße 20 u. 2290461 NürnbergTelefon: 0911/439 40-0Fax: 0911/439 40-213nuernberg@xxxlutz.de