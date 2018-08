Hilfe – hier und jetzt

Die häusliche Versorgung durch den Arbeiter Samariter Bund



Der Arbeiter Samariter Bund (ASB) Nürnberg-Fürth e.V. ist eine moderne Hilfsorganisation mit einem vielseitigen Dienstleistungsangebot. Neben dem Rettungsdienst steht vor allem die soziale und medizinische Hilfe und Unterstützung im Mittelpunkt. Der Bereich der häuslichen Versorgung gliedert sich dabei grob in die folgenden Bereiche.Mit einem breiten Angebot an ambulanten Leistungen betreut der ASB kranke, behinderte, ältere und pflegebedürftige Menschen in ihrer vertrauten Umgebung. Vorrangiges Anliegen ist es dabei, durch aktivierende Pflege die Selbständigkeit im Alter, bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung oder Erkrankung so lange wie möglich zu erhalten.Der Leistungskatalog des professionellen und hochmotivierten Teams umfasst unter anderem:• die Pflege und Behandlungspflege nach Unfällen, Operationen oder Krankenhausaufenthalt• die Pflege nach dem Pflegeversicherungsgesetz bei chronischen Erkrankungen und Pflegebedürftigkeit• die Hilfe bei Ausfall der eigenen Pflegekräfte• die Hilfe bei der grundpflegerischen Versorgung (z.B. Inkontinenzversorgung)• die Unterstützung bei Rehabilitation• die Assistenz bei körperbehinderten Menschen im Rahmen des persönlichen Budget nach SGB IX (auch 24 Stunden Betreuung)Viele Menschen möchten trotz hohen Alters oder gesundheitlicher Einschränkungen in ihrer gewohnten Umgebung wohnen bleiben, wollen aber sicher gehen, dass im Notfall schnell kompetente Hilfe zur Stelle ist. Der ASB in Nürnberg bietet für diesen Fall sein Hausnotruf-System, bei dem mit einem Knopfdruck sofort Hilfe angefordert werden kann –24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.Seit vielen Jahren schon beliefert der ASB in Nürnberg ältere, kranke oder beeinträchtigte Menschen jeweils mittags mit seinem warmen Menüservice, dem so genannten „Essen auf Rädern“.Auf einem Speiseplan kann dabei das gewünschte Essen – Normalkost, fleischlose Kost, Gourmet-Menü, Mini-Menü, auf Wunsch jeweils mit Tagessuppe – angekreuzt werden, das dann appetitlich in praktischen Portionsschalen nachhause geliefert wird. Es gibt keine Mindestabnahme und keine Festlegung auf eine Kost-Art. So kann das „Essen auf Rädern“ auch als reizvolle Ergänzung zum persönlichen Speiseplan genutzt werden.Schnelles beherztes Handeln kann Leben retten. Beim ASB vermitteln kompetente Ausbilder in Kursen und Lehrgängen die Grundlagen der Ersten Hilfe und frischen bestehende Kenntnisse auf, wobei die unterschiedlichsten Lebensbereiche berücksichtigt werden.