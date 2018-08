Höfische Noblesse in Franken

Zu Besuch bei den Hohenzollern in Ansbach



Glanz und Gloria, Prunk und Pracht: Die mittelfränkische Stadt Ansbach war fast 500 Jahre lang Herrschaftssitz der Hohenzollern, die in ihre Residenzstadt prachtvoll bauen ließen. Ein herausragendes Beispiel für diese Bautätigkeit ist die Markgräfliche Residenz, die in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts von dem schwäbischen Architekten Blasius Berwart als anspruchsvoller Renaissance-Bau errichtet wurde. Ihre jetzige Gestalt im Stil des Barock und Rokoko erhielt die Residenz im 18. Jahrhundert durch den Graubündner Baumeister Gabriel di Gabrieli und den in Gunzenhausen geborenen Karl Friedrich von Zocha.Durch 27 original eingerichtete Prunkräume kann man heute in der Markgräflichen Residenz schlendern und sich dabei im Glanz vergangener Zeiten verlieren. Im doppelgeschossigen Festsaal beeindruckt beispielsweise das prächtige Deckenfresko und die „Gotische Halle“ beherbergt eine der größten Sammlungen von Fayencen und Porzellan aus der ehemaligen Ansbacher Manufaktur. Eine weitere Attraktion ist das mit Kostbarkeiten aus Porzellan üppig dekorierte Spiegelkabinett.Zur Markgräflichen Residenz gehört ein nicht minder prächtiger Hofgarten im französisch-barocken Stil. Genau wie damals laden die kunstvoll angelegten Wege auch heute noch zum Flanieren ein – vorbei an der Doppel-Allee aus Lindenbäumen, durch den großzügigen Kräutergarten mit seinen würzigen Düften bis zur prachtvollen Orangerie, die das Herzstück des Gartens bildet.Wer noch tiefer in die höfische Kultur von damals eintauchen möchte, sollte sich die Rokoko-Festspiele vom 29. Juni bis 3. Juli 2018 im Hofgarten nicht entgehen lassen. Musik und Tanz, die markgräfliche Reiterei, Hofdamen in feinen Roben und stattliche Kavaliere laden ein auf eine Zeitreise ins 18. Jahrhundert.Über 1250 Jahre wechselvolle Geschichte haben in Ansbach deutliche Spuren hinterlassen: barocke Fassaden und versteckte Innenhöfe im Renaissance-Stil, die ehemalige Hofkirche der Markgrafen, die Gruft mit 25 Sarkophagen und die barocke Synagoge sind nur einige Stationen, die es im Rahmen von spannende Themen- und Kostümführungen zu entdecken gibt. Und wer mehr über die Herstellung und Herkunft der fränkischen Spezialität und die Gastronomietradition der Stadt erfahren möchte, der hat im Rahmen der Ansbacher Bratwurstführung Gelegenheit dazu.Einheimischen wie Besuchern der Stadt bietet das „Aquella Freizeitbad“ den perfekten Rahmen für ein paar abwechslungsreiche und entspannende Stunden. Während sich die Jüngsten beim Planschen, oder auch bei ausgelassenen Wasserspielen vergnügen, wartet auf die Größeren ein vielfältiges Angebot rund um Spaß und Action: Vom Schwimmbecken über das Wellenbad und den Strömungskanal bis hin zu der 73 Meter langen Rutsche. Und wer Körper und Seele gleichermaßen etwas Gutes tun will, für den gibt es im „Aquella“ einen großzügigen Saunabereich mit Innen- und Außersaunen, Caldarium, Tepidarium, Solarium, Salzsauna und Infrarotkabine. Zwischen den einzelnen Saunagängen lädt dann ein gemütlicher Saunagarten zum Entspannen ein.Amt für Kultur und TourismusJohann-Sebastian-Bach-Platz 191522 AnsbachTel. 0981/51243Fax 0981/51365akut@ansbach.de