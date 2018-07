Hospizarbeit in Nürnberg Mögeldorf

Jahr für Jahr werden mehr als 160.000 Euro an Spendengeldern benötigt



Im Hospiz im Mathilden-Haus wird ein selbstbestimmtes Leben bis zuletzt ermöglicht, es ist ein Ort der Ruhe für todkranke Menschen in der letzten Lebensphase. Ergänzend dazu, unterstützt der ambulante Hospiz- und palliative Beratungsdienst für Schwerkranke die Möglichkeit einer Pflege daheim, in vertrauter Umgebung. Mit medizinischer, pflegerischer und menschlicher Zuwendung wird ein würdevolles Leben und Sterben in der häuslichen Umgebung ermöglicht.Trägern von stationären Hospizen ist aufgetragen, fünf Prozent des vereinbarten Pflegesatzes aus Spenden und Benefizveranstaltungen zu generieren. Für den Evangelischen Gemeindeverein Nürnberg-Mögeldorf als Träger des stationären Hospizes im Mathilden-Haus sind das rund 100.000 Euro im Jahr. Nimmt man die ambulante Hospizarbeit (die von den Kassen nur bis zu 60 Prozent unterstützt wird) hinzu, kommt ein Betrag von mehr als 160.000 Euro zusammen, den der Evang. Gemeindeverein aus eigener Kraft aufbringen muss.Werden Sie gemeinsam mit vielen anderen Menschen zu einem tragfähigen Unterstützerkreis der Hospizarbeit. Ihr Engagement wird todkranken Menschen wohltuende Begleitung schenken.Evangelische Bank eG,BIC: GENODEF1EK1IBAN: DE61 520 604 100 503 503 500Für weitere Informationen:gbeucker@diakonie-moegeldorf.deGünter Beucker, Vorstand: 0911- 99 541 0