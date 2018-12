50 Jahre moderne Tradition in der Metropolregion



Die Marke hülsta aus Stadtlohn im Münsterland steht seit Jahrzehnten für hochwertige Möbel „made in Germany“ und so lag es für Ludger Hüls als Mitglied der Gründerfamilie Hüls nahe, sich im Möbelgeschäft selbstständig zu machen. Bereits in den 1960er Jahren fiel seine Standortwahl auf die Metropolregion Nürnberg. Es gab Geschäfte in Nürnberg und Erlangen, seit der Jahrtausendwende bietet hüls - die einrichtung GmbH auf über 2.600 m² in Fürth, Poppenreuther Straße 60, direkt an der A73 ein feines Portfolio an Möbeln und Accessoires rund um das Thema Einrichten.„Durch die enge Verbindung zu hülsta können wir unseren Kunden einzigartige Vorteile bieten. Daneben bieten wir mit Rolf Benz, COR und Interlübke weitere deutsche Topmarken an, aber auch Möbel aus Italien und der Schweiz runden unser Angebot ab“, erklärt Geschäftsführer Dominic Loy, der in das Unternehmen im Laufe des Jahres einsteigen wird.Der Generationenwechsel wird an wichtigen Punkten jedoch nicht spürbar sein: Bei der individuellen Planung unter Einbezug einer speziellen 3D-Software, bei der Betreuung durch das ausgebildete Innenarchitekten-Team und bei der professionellen Montage durch hauseigene Schreiner. „Es war und ist mir immer noch ein wichtiges Anliegen, dass unser Mitarbeiter regelmäßig geschult werden, damit sie immer auf dem neuesten Stand der Technik und Trends sind, um eben diesen exklusiven Service der Beratung anbieten zu können“, stellt Dominic Loy heraus.Die Firma hüls zählt zu den größten Händlern ihrer Lieferanten, was für die Kunden und Partner einen sehr angenehmen Effekt beim Einkauf mit sich bringt: Sehr gute Konditionen. „Durch die langjährigen und vertrauensvollen Beziehungen zu unseren Lieferanten, können wir den Kunden in unserem Haus immer sehr gute Preise und den bestmöglich hüls-Service anbieten. Das schätzen unsere Kunden und bringen inzwischen auch die nachfolgenden Generationen mit, um ihnen die Qualität unseres Angebotes zu zeigen, worüber wir uns natürlich besonders freuen“, ergänzt Ludger Hüls.Lassen Sie sich bei einem Besuch inspirieren und machen Sie aus einem Wohnraum Ihren eigenen Wohntraum. Das ganze Team der hüls – die einrichtung GmbH freut sich auf Ihren Besuch.• Größtes hülsta-Studio Deutschlands• Größtes Rolf Benz-Studio der Region• Größtes COR- und Interlübke-Studio in Nordbayern• Beratung und Planung durch Innenarchitekten• Eigene Schreiner mit Lieferservice• Über 50 Jahre hülsta-Premiumpartner