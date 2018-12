Ihr kompetenter Partner für Immobilen

Bayernhaus Wohn- und Gewerbebau GmbH – in Nürnberg und seit 2018 in Dresden



Ihr Immobilienentwickler im Raum Nürnberg, Dresden und Leipzig: Bayernhaus Wohn- und Gewerbebau GmbH.Seit über 40 Jahren zählen wir im nordbayrischen Raum zur festen Größe auf dem Immobilienmarkt für hochwertige Eigentumswohnungen im Geschosswohnungsbau, für Reihen- und Doppelhäuser sowie im Gewerbebau. Seit 2018 sind wir mit unserer Dresdner Niederlassung nun auch im Raum Sachsen vertreten.Als Immobilienentwickler decken wir den gesamten Zyklus eines Bauprojektes ab:Von der Grundstückssuche und -erschließung, der Planung mit Hilfe des BIM-Modelings über die Umsetzung, dem Bauprojektmanagement und der Vermarktung bis hin zur Abnahme durch unseren Kunden. Was uns zudem besonders macht: Neben einer eigenen Planungsabteilung für Gebäudeplanung und Architektur, haben wir auch die Fachplanung für die technische Gebäudeausrüstung (TGA) sowie Statik im eigenen Haus.Das bekommen die späteren Immobilienkäufer auch durch die hochwertige Qualität bei Planung, Ausführung und einer intensiven sowie fachlichen Kundenbetreuung zu spüren – und vor allem bei Eigenbezug durch die hohe Wertigkeit der Immobilie.Bevor ein neues Bauprojekt auf dem Plan entsteht, geht es durch viele motivierte Hände und Köpfe. Unsere Architekten und Planungsabteilungen überlegen sich von Anfang an, welche Technologien und Baumaterialien für Mensch und Umwelt am nachhaltigsten und sinnvollsten sind. Alle Immobilien sind in Massivbauweise errichtet, haben eine hochwertige Ausstattung und entsprechen aktuellen Bau- und Energiestandards. Qualität, auf die man sich jeden Tag verlassen und die man jeden Tag sehen und spüren kann.Hat sich ein Kunde für eine Wohnung oder ein Haus von Bayernhaus entschieden, steht ihm unser Expertenteam vom ersten Informationsgespräch, über die Planung bis zum finalen Bezug der Immobilie und darüber hinaus beratend zur Seite. Dank Zusatzausstattung darf der Kunde bereits in der Planungsphase mitentscheiden, wie er das Innenleben seiner Immobilie individuell nach seinen Wünschen gestalten möchte. Schließlich sind es unsere Kunden, die unsere geplanten und realisierten Bauobjekte mit Leben füllen.Wir arbeiten bei unseren Projekten vorzugsweise mit lokalen Nachunternehmern und Dienstleistern zusammen. Das sehen wir als unsere Verantwortung gegenüber Städten, Gemeinden und Regionen.Im Hochbau verbindet uns eine langjährige Partnerschaft mit unseren Schwesterunternehmen Tauber Bau Hochbau aus Nürnberg und Ingenieurbau George Bähr aus Dresden. Unsere Kompetenzen am Bau zusammenzuführen, bietet wichtige Vorteile: In erster Linie das Vertrauen auf gute Arbeit, aber auch das Wissen, dass auf den Partner Verlass ist. So können wir unsere hochwertige Qualität auch bei der Bauausführung garantieren.Mehr über Bayernhaus:www.bayernhaus.deBayernhaus Wohn- und Gewerbebau GmbHRollnerstraße 18090425 NürnbergTel.: 0911 36 07–252Fax: 0911 36 07–394E-Mail: vertrieb@bayernhaus.de