Ihr Partner rund um's Bike

Auf das richtige Equipment kommt es an – egal ob auf der Rennstrecke oder im Straßenverkehr

Motorrad und Rennsportzubehör von Premiumherstellern

Wer sich mit seinem Motorrad auf einer Rennstrecke in die Grenzbereiche des Machbaren vorwagt, der muss sich auf jedes Detail verlassen können. Daher ist es wichtig, einen kompetenten und zuverlässigen Partner an seiner Seite zu wissen, gerade auch wenn es um die passenden Zubehörteile geht.Wieland Busch ist ein solcher Partner. Im Jahr 2011 hatte er den Entschluss gefasst, seine Rennsportleidenschaft zur Berufung zu machen, und die Firma MSB Motorradsport Busch gegründet. Seither unterstützt er seine Kunden – egal ob Einsteiger oder „Profi“ – mit den passenden Zubehörteilen. Busch vertreibt mit seiner Firma Rennsportteile für Superbike- und Supersport-Modelle aller Marken sowie Helme der Marken HJC und X-Lite. Gleichzeitig ist der mit allen Wünschen und Trends der Branche bestens vertraute Racer der ideale Partner, wenn es um den Aufbau von Rennmotorrädern geht.Selbstverständlich berät Busch seine Kunden beim Umbau Ihres Motorrads und ist – nach Absprache – auch beim Montieren der Teile, zum Beispiel beim Anpassen der Rennverkleidung, behilflich.Ach ja... Rabattschlachten à la Internet gibt es bei Wieland Busch nicht, sondern in jedem Fall Qualität zum fairen Preis.Hersbrucker Str. 3591224 PommelsbrunnTel: 0 151 40454349info@motorradsport-busch.de