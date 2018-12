Ihr Zuhause in der Metropolregion

PROJECT Immobilien hat sich als einer der größten Projektentwickler und Bauträger in den bedeutendsten Metropolregionen Deutschlands etabliert. Rund um die Städte Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Nürnberg, München sowie im Rheinland realisieren wir anspruchsvolle und hochwertige Wohnquartiere in urbanen Lagen – provisionsfrei und schlüsselfertig. Bereits seit Jahren gestalten wir das Bild unserer Metropolregion erfolgreich mit. Aktuell entwickeln wir mehr als 430 Eigentumswohnungen und Reihenhäuser in Nürnberg und Umgebung.Zeitgemäßer Wohnkomfort hinter einer historisch-inspirierten Fassade: Das ist LEON im aufstrebenden Künstler- und Kulturviertel St. Leonhard. Im zeitlos-klassischen Neubauensemble entstehen Eigentumswohnungen mit einem bis vier Zimmern, darunter viele barrierefreie Grundrisse und Maisonettes, sowie ein einzigartiges Townhaus mit drei Wohnetagen. Jede der Wohnungen verfügt über Garten, Balkon, (Dach-)Loggia oder Dachterrasse.Ob klassische Eigentumswohnung, individuell geschnittenes Loft, luftige Atelierwohnung, einzigartiges Townhaus oder Mikro-Apartment zur Kapitalanlage: Im F.188 finden Sie genau die Wohnung, die zu Ihren Bedürfnissen passt. Singles, Studierende und junge Berufstätige werden in Eberhardshof die Nähe zur Nürnberger und Fürther Innenstadt sowie zum Szeneviertel Gostenhof schätzen, während Familien den kurzen Weg zum Wiesengrund genießen.Platz für die ganze Familie bieten die noch verfügbaren 4- und 5-Zimmer-Eigentumswohnungen im architektonisch ansprechenden Neubau MEIN THON. Aufgrund der hohen Beliebtheit stehen nur noch wenige Wohnungen mit privatem Garten oder sonnigem Balkon zur Auswahl. Inmitten einer lebenswerten Nachbarschaft mit sehr guter Infrastruktur finden Sie hier einen Rückzugsort vom Trubel der Großstadt.