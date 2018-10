Im Dienst der Gesundheit

EXCELLA mit Sitz in Feucht bildet in drei spannenden Berufen aus



Wenn Sie einen interessanten Ausbildungs-platz suchen, Sie beruflich etwas leisten und Spaß an Ihrer zukünftigen Tätigkeit haben wollen, wenn Sie einen Job möchten, der Zukunft hat und Sie immer wieder aufs Neue fordert, dann finden Sie bei der Excella GmbH & Co. KG optimale Voraussetzungen.Excella, mit Stammsitz und Fertigung in Feucht, ist mit großem Erfolg in der chemisch-pharmazeutischen Branche tätig und bietet eine abwechslungsreiche und fundierte Ausbildung in einem krisensicheren Unternehmen. Ziel ist die Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis nach erfolgreichem Bestehen der Abschlussprüfung.Bei Excella erhalten die Auszubildenden eine Vergütung nach dem Tarifvertrag der chemischen Industrie und profitieren von Sonderzahlungen und weiteren Zusatz-leistungen (Weihnachts- und Urlaubsgeld, Fahrtkostenzuschuss, Altersversorgung, Arbeitszeitkonto mit Freizeitausgleich...).Alljährlich bildet das Unternehmen pro Berufs-bild jeweils zwei interessierte Menschen zum• Chemielaborant (m/w/d)• Chemikant (m/w/d) oder• Pharmakant (m/w/d) aus.Voraussetzung für eine Ausbildung sind ein guter Realschulabschluss (auch M-Zweig) oder Abitur, Engagement, Freude an der Arbeit im Team und eine Leidenschaft für naturwissenschaftliche Fächer.Chemielaboranten (m/w/d) bereiten chemische Untersuchungen und Versuchsreihen vor bzw. führen diese durch. Sie analysieren Stoffe, trennen Stoffgemische und stellen chemische Substanzen her. Darüber hinaus dokumentieren sie ihre Arbeit und werten die protokollierten Ergebnisse aus.Der Chemikant (m/w/d) steuert und überwacht moderne Produktionsanlagen für die Herstellung und die Abpackung von pharmazeutischen Wirkstoffen.Der Arbeitsbereich des Pharmakanten (m/w/d) umfasst die Herstellung von Arzneimitteln aus Wirk- und Hilfsstoffen sowie deren Verpackung in Blister und Flaschen.Bei allen drei Ausbildungen, die in der Regel 3 Jahre dauern, handelt es sich um duale Berufsausbildungen. Das heißt, dass die Ausbildung zum einen in der Berufschule (B8, Nürnberg oder B2, Regensburg) stattfindet und zum anderen im Betrieb selbst. Während der Ausbildung durchlaufen die Azubis (m/w/d) nahezu alle Abteilungen unseres Unternehmens um Verständnis für interne Ablaufe und Prozesse zu erlangen.