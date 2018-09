Immer sicher unterwegs

Was Sie vor dem Kauf von Kindersitzen wissen sollten



Seit 2016 Ihr Kindersitzprofi in Nürnberg

Die Auswahl an Kindersitzen für's Auto ist riesig. Man bekommt sie in allen Preisklassen, doch welcher ist der richtige? Eine entscheidende Frage, die im Ernstfall über Leben und Tod entscheiden kann. Der beste Sitz hilft nämlich nichts, wenn er nicht zum eigenen Auto passt.In Deutschland schreibt die Straßenverkehrsordnung vor, dass Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, die kleiner als 1,50 Meter sind, einen Sitz benutzen müssen. Am sichersten sind sie dabei auf dem Platz hinten rechts aufgehoben. So kann das Kind immer auf der Seite zum Fußweg ein- oder aussteigen.Generell sollten – so eine Aussage des Autoherstellers Volvo – Kinder bis zum Alter von drei oder vier Jahren in einem rückwärtsgerichteten Sitz untergebracht werden. Auf diese Weise wird der sensible Nacken des Kleinkinds besser geschützt. Später können die Kinder dann in Fahrrichtung sitzen. Rückenstützen sind dabei nicht zwingend vorgeschrieben, aber auch für größere Kinder bequemer und sicherer, da der Kopf – bei einem Unfall aber beispielsweise auch beim Schlafen – besser abgestützt wird.Weil kein Kindersitz ohne vorherige Beratung gekauft werden sollte, erhalten Sie bei BABYleicht eine individuelle Beratung in allen Fragen zu Babyschale, Reboarder und Folgesitz (Gruppe2/3) – mit viel Engagement, individuell abgestimmt auf Eltern, Bedarf, Kind(er) und Fahrzeug(e).BABYleicht Nürnberg ist ein besonderer Laden rund um das Thema Kindersicherheit, Tragehilfen, Kinderwagen, Leihartikel und mehr. Sie finden ihn seit April 2018 in Nürnberg, Westtorgraben 25, in mittelbarer Nähe der Haltestelle Hallertor.Ihr Profi für Babyschalen, Reboarder-Kindersitze und Folgesitze.Wir bieten zudem eine zertifizierte Tragehilfenberatung.Westtorgraben 2590429 NürnbergTelefon: 0911 47 89 31 09