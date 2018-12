Individuelle Wunschmöbel und vieles mehr

Schreiner-Fachbetriebe verwandeln Ihr Wohnumfeld in eine Wohlfühloase



In unserer schnelllebigen und oftmals auch sehr hektischen Zeit kommt dem eigene Zuhause eine ausgesprochen wichtige Bedeutung zu – als Ort der Ruhe und des Wohlfühlens. Individuell angepasst an Ihre persönlichen Bedürfnisse soll es ein Ort sein, zum Energie tanken, zum Abschalten und Entspannen. Um all dies zu erreichen, ist es wichtig, Ihre Individualität hervorzuheben und das persönliche Umfeld so zu gestalten, wie es Ihren Vorstellungen entspricht – von Schrank- und Regalsystemen, die präzise eingepasst, regelrecht mit dem Raum „verschmelzen“ bis hin zu individuell gefertigten Möbelstücken, die markante Akzente setzen. Diesen Anforderungen werden Möbel „von der Stange“, das heißt aus dem Möbelhaus, nicht immer gerecht. Und so führt der Weg zu einem zuverlässigen, kompetenten Fachbetrieb der Schreinerinnung, der sich auf die Ausstattung von Häusern und Wohnungen (aber beispielsweise auch Praxen und Büros) sowie auf das Anfertigen von exklusiven und individuellen Möbeln spezialisiert hat.Die Schreinerei Wölfel in Lauf-Neunhof ist Ihr perfekter Ansprechpartner, wenn es um individuelle Wunschmöbel und eine perfekte Ausstattung Ihres Wohn- oder auch Businessbereichs geht. Das mittelständische Familienunternehmen verbindet traditionelle Verarbeitungsmethoden mit modernster Technik, so dass praktisch kein Wunsch unerfüllt bleibt. Auch im Hinblick auf die verwendeten Materialien fühlt sich das Team der Schreinerei Wölfel jeder Herausforderung gewachsen – ganz egal ob verschiedenste Hölzer zum Einsatz kommen, Glas, Edelstahl, Kunststoff, Natur- und Kunststein.Abgerundet wird die reichhaltige Angebotspalette der Schreinerei Wölfel durch ein Küchenstudio, durch individuell gefertigte Haustüren und Fenster, durch die hochwertige Ausgestaltung von Aufzugkabinen und einen kompetenten Reparaturservice.