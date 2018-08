Jetzt auch online bestellen

MEDICON bringt Ihre Medikamente auch direkt nach Hause



Arzneimittel einfach und bequem online nach Hause bestellen - und das bei der vertrauten Vor-Ort-Apotheke. Das neue Serviceangebot der MEDICON Apotheken macht genau das möglich. Verena Höllriegl von MEDICON erläutert:„Ab sofort können Kunden online zu jeder Zeit die Verfügbarkeit von Arzneimitteln untermedicon-shop.de abfragen und bequem per Klick vorbestellen.“ Ein zweiter Weg in die Apotheke, weil ein Medikament nicht vorrätig ist, bleibt dem Kunden somit erspart. Ein weiterer Service ist die sogenannte Same-Day-Delivery, was so viel bedeutet wie die Lieferung am gleichen Tag im Liefergebiet der MEDICON Apotheken. Falls es sich um weniger dringende Lieferungen handelt, kann auch innerhalb von 2 - 3 Tagen geliefert werden. Ab 40 Euro Warenwert oder einer Rezeptbelieferung ist dieser Service für MEDICON Kunden gratis.Mit diesem Angebot stellen die MEDICON Apotheken einmal mehr ihre Kunden in den Mittelpunkt ihres Handelns. Die Verknüpfung von online und offline einer Apothekenkooperation dieser Art ist deutschlandweit einzigartig. So können die Kunden ihre Arzneimittel sicher und bequem von zu Hause aus bestellen. Dabei wird die persönliche Beratung großgeschrieben. So können Fragen, z. B. zu Nebenwirkungen von „online gekauften“ Arzneimitteln persönlich und vertraulich vor Ort in der Apotheke besprochen werden.Frau Höllriegl versichert: „Wir bekennen uns ganz klar zur Vor-Ort-Apotheke als ersten Ansprechpartner für eine echte, unabhängige Beratung in Gesundheitsfragen. Der Service der Online-Bestellung erweitert für den Kunden die Kontaktmöglichkeiten zur Vor-Ort-Apotheke und erleichtert einen einfachen, bequemen Einkauf ohne Wartezeiten.“ Gleich bestellen unter: medicon-shop.de