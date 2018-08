Jetzt zweimal in Nürnberg

„pizz & via“ nun auch in den Stuhlfauth-Stuben



Im Jahr 2012 wollte eine große Tageszeitung im Rahmen eines Tests wissen: „Wo gibt‘s Nürnbergs leckerste Pizza“. Die Antwort lautete damals: bei „pizz & via“ in der Königstraße 36, nur einen Steinwurf von der Lorenzkirche entfernt. Dass sich daran bis heute nichts geändert hat, davon überzeugen sich tagtäglich zahllose Stammgäste, die sich hier mit Pizza aber auch mit Antipasti, Salaten, Nudelgerichten und anderen italienischen Köstlichkeiten verwöhnen lassen. Auch wer zum Frühstück oder am Nachmittag Lust auf eine süße Leckerei hat, ist bei „Pizz & Via“ bestens aufgehoben.Seit kurzem bekommen Sie die mediterranen Spezialitäten aus dem „Pizz & Via“ auch am Valznerweiher. In den „Stuhlfauth-Stuben“ bringt ein ebenso freundliches wie engagiertes Team neben Pizza in den unterschiedlichsten Varianten, knackigen Salaten und schmackhaften Nudelgerichten auch ständig wechselnde Hauptgerichte mit Fleisch oder Fisch auf den Tisch. Bei einem leckeren Wein oder einem erfrischenden Bier lässt man sich in der „Pizzeria Ristorante Bar pizz & via FCN“ nur zu gerne verwöhnen.Zum Verwöhnen gehört natürlich auch die gemütliche Atmosphäre der „Stuhlfauth-Stuben“, die auf Wunsch auch für private Feiern und Events zur Verfügung stehen. Rund 90 Gäste finden in den beiden Gasträumen Platz, weitere 60 Plätze sind in dem großzügigen Außenbereich – neben der Terrasse bietet das Restaurant hier auch einen „Beachclub“ mit Sand und Loungemöbeln, in dem man an einem Sommertag den einen oder anderen Cocktail genießen kann.Hier kann man nach einem ausgelassenen Tag im direkt angrenzenden Clubbad ebenso angenehm entspannen wie nach einer ausgedehnten Wanderung durch die Wälder rund um den Valznerweiher.Und wenn man schon beim „Club“ ist, dann darf natürlich auch der Fußball nicht fehlen. Den können die Fans auf großen Bildschirmen im gesamten Restaurantbereich und auch auf der Freifläche genießen. Neben der 1. Bundesliga gibt es dort auch andere spannende Sportevents wie zum Beispiel die aktuelle Formel 1 zu sehen.pizz & viaKönigstraße 3690402 NürnbergTelefon 0911 2342669info@pizzevia.deStuhlfauth-Stubenpizz & via FCNValznerweiherstraße 20090480 NürnbergTelefon 0911 48085985E-Mail info@pizzevia.deinfo@pizzeviafcn.de