Kleines ABC der Bodenbeläge

Für jeden Einsatzort und jeden Geschmack der passende Bodenbelag



Der Bodenbelag stellt – im übertragenen wie im wörtlichen Sinn – die Basis eines jeden Wohnkonzepts dar. Je nach Material und Farbe kann ein Raum völlig anders wirken. Grund genug, sich mit den verschiedenen Fußboden-Arten auseinanderzusetzen, denn nicht jeder Bodenbelag ist gleich gut für alle Räume geeignet und auch beim Verlegen, bei der Pflege der Böden gibt es grundlegende Unterschiede.Parkett ist die „Naturschönheit“ unter den Bodenbelägen. Räume mit Parkett erscheinen exklusiv und stets gemütlich. Dieser Bodenbelag strahlt Beständigkeit, aus und ist in den unterschiedlichsten Farbtönen erhältlich – von Ahorn über Buche bis hin zu dunklem Nussbaum. Echtes Parkett hat meist eine Dicke von einem bis zu mehreren Zentimetern und muss eine Nutzschicht von mindestens 2,5 Millimetern aufweisen. Aus diesem Grund lässt es sich gut abschleifen, wenn es nach ein paar Jahren größere Gebrauchsspuren aufweist.Die preiswertere Variante ist Fertigparkett, bei dem eine dünne Echtholzschicht auf ein Trägermaterial aufgeklebt ist. Die Grundeigenschaften des Holzbodens bleiben prinzipiell erhalten, Abschleifen ist aufgrund der fehlenden Materialdicke allerdings nicht möglich.Laminat kann man generell mit Fertigparkett vergleichen, nur dass die oberste Lage nicht aus Holz, sondern aus kratz- und abriebfestem Kunststoff besteht. Die Dekorschichten von hochwertigem Laminat ahmen täuschend echt eine Holzoptik nach. Mittlerweile gibt es aber auch Laminatböden, die Marmor, Fliesen oder auch Naturstein imitieren und damit das optische Spektrum erweitern.Wer also eine preisgünstige Alternative zu einem Parkettboden sucht, für den lohnt sich der Kauf eines Laminat-Bodenbelags. Das Verlegen von Laminat, das sogar für sogenannte Feuchträume (Badezimmer, Küche...) geeignet ist, kann von geschickten Hobbyhandwerkern auch selbst übernommen werden.PVC hatte vor ein paar Jahren ein Imageproblem. Unter anderem dank neuer, reizvoller Designvarianten konnte dieses Problem überwunden werden, so dass PVC, der in den unterschiedlichsten Stilen und Farben angeboten wird, heute wieder sehr beliebt ist. Als preiswerter, robuster und pflegeleichter Bodenbelag eignet sich PVC sehr gut auf beanspruchten Funktionsflächen (z.B. in der Küche).Ein Verwandter von PVC und Vinyl ist Linoleum. Bei dieser Alternative aus natürlichen Rohstoffen handelt es sich um eine Kombination von Leinöl, Holzmehl (oder Korkmehl), Naturharz, Pigmenten und gemahlenem Kalkstein.Auch Kork hat den großen Vorteil, dass es sich um ein natürliches Material handelt. Der Fußboden strahlt eine angenehme Wärme aus und ist für Allergiker sehr gut geeignet. Wer daheim viel barfuß geht, wird seinen Korkboden lieben. Positiv zu vermerken ist auch, dass Kork-Fußböden inzwischen ist diversen Optiken wie Stein, Holz und sogar Beton angeboten werden – vom klassischen Naturton bis hin zu Weiß und Grau.Teppichböden sind besonders für Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer beliebt. Sie strahlen viel Gemütlichkeit aus und gelten als Schalldämpfer. Damit sorgen sie auch akustisch für ein wohnliches Ambiente. Nachteilig mag die relativ aufwändigen Pflege sowie ihre Empfindlichkeit gegenüber Schmutz und Flecken zu Buche schlagen. Ein Manko, das aber durch die vergleichsweise einfache Verlegung und das ungemein vielfältige Farb- und Stilspektrum mühelos wieder aufgewogen wird.Bodenbeläge jeder Art – von Teppich­böden über PVC und Laminat bis hin zu Parkett und Kork – bietet in Nürnberg Teppich Boden Ideal. Die Bodenexperten bestechen durch eine schier grenzenlose Auswahl und beispielhafte Serviceleistungen: Lieferung frei Haus (in Nürnberg und Fürth) sowie kostenloses Verlegen (lose ab einem Auftragswert von 100 €).