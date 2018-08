Komm in Schwung und bleib jung

Fit und gesund in jedem Alter mit einem Minitrampolin

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung e.V. (BAG) kümmert sich verstärkt um die Gesundheit am Arbeitsplatz. In diesem Zusammenhang wurde das Projekt des „reizenden Büros“ in Leben gerufen. Ziel dieses Projektes ist es, beispielsweise durch den Einsatz von Trampolinen für mehr Bewegung am Arbeitsplatz zu sorgen. Doch nicht nur im Büro erlebt das Minitrampolin einen regelrechten Boom. Auch daheim in den vier Wänden erfreut sich das Fitnessgerät – in jeder Altersklasse, von Kindern bis Senioren – immer größerer Beliebtheit. So belegen Studien, dass bereits zehn Minuten auf dem Minitrampolin soviel für die Gesundheit tun, wie eine halbe Stunde Laufen. Und um diesen gesundheitsfördernden Effekt zu erzielen, sind keine sportlichen Höchstleistungen oder akrobatischen Aktivitäten nötig. Es reicht schon ein Wippen auf der elastischen Fläche. Hat man diesen Bewegungsimpuls erst einmal kennengelernt, kann man die Ausdauer langsam steigern.Das Trampolinschwingen ist ein gutes Training für die Bauch- und Rückenmuskulatur, verbessert die Lungentätigkeit und eignet sich vorzüglich bei Gleichgewichts- und Koordinationsstörungen. Und dann – dieser Aspekt kann gar nicht deutlich genug hervorgehoben werden – macht das Schwingen und Hüpfen auf dem Trampolin durch die damit verbundene Ausschüttung der Glückshormone Serotonin und Endorphin auch noch jede Menge gute Laune.Wer sich näher über Minitrampoline informieren möchte und aus einem umfangreichen Sortiment rund um Gesundheit und Vitalität auswählen möchte, der ist bei „Lebenslust – Lösungen für Freude am Leben“ in Nürnberg bestens aufgehoben. Seit 2016 baut Uwe Natterer unter dem Firmenlabel „Trampolin-Manufaktur“ nun auch selbst entwickelte Schwingtrampoline für seine Kunden – individuell und passgenau wie ein guter Schuh.