Kulinarisches Volkach

Weinkulinarische Entdecker-Tipps für Jedermann!



Welchen fränkischen Gasthof in der Altstadt von Volkach gilt es heute zu besuchen? Welcher Wein sollte bei der Vielzahl der Volkacher Winzer unbedingt verkostet werden? Die Antworten auf diese beiden Fragen liefern zwei weinkulinarische Angebote, die die Touristinformation Volkacher Mainschleife unter dem Stichwort „Genießer-Touren“ ins Gästeprogramm aufgenommen hat. Und so funktioniert das Ganze: Mit dem Volkacher Vinotheken-Tour-Ticket „Ganz in weiß“ besuchen Passinhaber auf eigene Faust die Weingüter, Vinotheken & Weinbars der Altstadt. An jeder der zwölf Anlaufstellen stehen zwei Weißweine zur Auswahl. Der Pass-inhaber entscheidet sich jeweils vor Ort für einen der beiden vorgeschlagenen Weine (0,05 l).Der Pass kostet 14 Euro und ist in der Touristinformation Volkacher Mainschleife im Rathaus direkt am Marktplatz in Volkach erhältlich.Das zweite Genießer-Angebot ist die Volkacher Gourmet-Häppchen-Tour! Mit einem Gästeführer tauchen Sie in die bunte Gastronomie- und Weinwelt der Volkacher Altstadt ein. Fünf kulinarische Stationen warten während der zweistündigen Tour auf die Teilnehmer. Dabei gilt es fünf Häppchen beziehungsweise Speisen und drei Weine zu verkosten. Neben den kulinarischen Genüssen gibt es Wissenswertes rund um die Geschichte der Altstadt. Die Volkacher Gourmet-Häppchen-Tour kann zum Wunschtermin für Gruppen ab zehn Personen zum Preis von 29 Euro je Person gebucht werden. Weitere Informationen gibt es bei der Touristinformation Volkacher Mainschleife. Touristinformation Volkacher MainschleifeTelefon: 09381/401 12tourismus@volkach.de