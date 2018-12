Langenzenner Weihnachtsmarkt

Auch in diesem Jahr werden den Gästen im Verlauf des ganzen Tages vielfältige Genüsse für Augen, Ohren, Nase und Gaumen geboten. Unter anderem tragen auf den beiden Aktionsbühnen am Prinzregentenplatz und am Neuen Rathaus in der Friedrich-Ebert-Straße Posaunenchöre, Gesangvereine, die Stadtkapelle sowie das Christkind in Begleitung seiner Engel mit dem Prolog und mehreren Auftritten zum stimmungsvollen Programm bei.Mit ihren über 100 Weihnachtsständen bevölkern fast ausschließlich die Mitglieder Langenzenner Vereine als Marktleute die Altstadt und verleihen ihr eine beschaulich vorweihnachtliche Stimmung. Abends dann, wenn die Altstadt, das Rathaus und das Heimatmuseum im Lichterglanz des Christbaumes und der Weihnachtsbeleuchtung strahlen, feiert die Stadt mit ihren Einwohnern und Gästen den dritten Advent.Die Übergabe des Friedenslichtes an die Stadt Langenzenn durch die Pfadfinder und den Förderverein der Mittel- und Realschule um 16.15 Uhr auf der Bühne am Prinzregentenplatz und der Lichterzug der Grundschule um 17.00 Uhr sowie die Aufführungen im Rathausinnenhof runden das vorweihnachtliche Programm ab.Der aufmerksame Marktbesucher wird sicherlich auch den legendären „Klosterbeck“ mit den „Langenzenner Spulln“, Reitern und Docken bei seinem Rundgang entdecken. Und wer möchte, kann im Heimatmuseum die Sonderausstellung „Darf ich bitten? – Langenzenner Ballnächte“ besuchen.STADT LANGENZENN-Kulturamt-Hans-Peter SeichterTel. (09101) 703 208hans-peter.seichter@langenzenn.de