Lassen Sie Ihre Badträume wahr werden

Egal ob kompakt oder großzügig – mit dem kompetenten Partner zum Traumbad



Ein Bad kann so vieles sein: ein funktionaler und stilvoller Raum zum Waschen und Anziehen aber auch eine großzügig gestaltete Wellness-Oase, in die man sich zurückzieht, um Energie zu tanken und um sich zu entspannen – allein oder auch zu zweit. Entsprechend vielfältig sind die Einrichtungsideen und Tipps rund ums Bad.Natürlich geben Größe und Schnitt des Bades den Rahmen vor, innerhalb dessen sich Ihre Badträume realisieren lassen – in einem 5-Quadratmeter-Bad lässt sich eben keine XXL-Badewanne mit Whirlpool-Funktion unterbringen. Nichtsdestotrotz kann man dank modernster Entwicklungen und Trends auch auf sehr begrenztem Raum ein funktionales Bad mit sehr viel Wohlfühlcharakter unterbringen.Noch besser ist es natürlich, wenn Ihren viel Platz zur Verfügung steht. Dann können Sie Ihrer Phantasie freien Lauf lassen und mit der kompetenten Unterstützung erfahrener Badspezialisten Ihr ganz individuelles Traumbad entwerfen und realisieren.Ganz egal ist dabei, ob Sie ein eher zeitlos-klassisches Bad wünschen oder ein großzügiges modernes Bad. Elegant, minimalistisch, feminin, natürlich, edel... – es gibt so gut wie keine Grenzen.Seit knapp drei Jahrzehnten ist Habich in Erlangen und Umgebung ein kompetenter Partner in allen Fragen rund um Heizung und Sanitärdienstleistungen. Die Wünsche und Vorstellungen der Kunden werden dabei mit viel fachlichem Know How und handwerklichem Geschick verwirklicht – egal ob bei einer Neuinstallation oder einer Sanierung.