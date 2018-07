Leidenschaft auf zwei Rädern

Sportbike, Tourer, Enduro & Co.

Motorrad ist nicht gleich Motorrad. So unterschiedlich wie die Fahrer selbst sind auch ihre Bikes. Nachfolgend eine Übersicht über die gängigen Modelle.sind Straßenmotorräder, die die Eigenschaften eines Tourenmotorrads und eines Sportmotorrades weitgehend vereinen.sind ohne Rücksicht auf andere Ausstattungsmerkmale wie Komfort oder Zuladung auf sportliches Fahren (maximale Motorleistung, Beschleunigung...) ausgerichtet.sind „nackte" Serienstraßenmotorräder ohne Teil- oder Vollverkleidung. Fahrwerk und Fahrzeuggeometrie sind in der Regel auf Handlichkeit ausgelegt.sind Bikes, das besonders zum Fahren längerer Motorradreisen geeignet sind. Sie sind in der Regel großzügig verkleidet, ermöglichen eine aufrechtere Sitzposition und bieten ausreichend Platz für Zuladung.Als(Geländemotorrad) wird ein geländegängiges Motorrad mit Straßenzulassung bezeichnet.