Lesen ist nie für die Katz‘!

Buchhandlung Jungkunz – alles zum Lesen, Schmökern und einfach nur Anschauen 



Tauchen Sie ein in phantastische Welten, teilen Sie dramatische Schicksale, unternehmen Sie Reisen zu fernen Kontinenten oder in längst vergangene Zeiten – und das alles ohne Ihre eigenen vier Wände verlassen zu müssen.Bei „Jungkunz – die buchhandlung“, seit über 25 Jahren Fürths Anlaufpunkt für große und kleine Bücherwürmer, finden Sie – anregend arrangiert und in einer Vielfalt, die ihresgleichen sucht – ein umfassendes Sortiment zum Lesen, Schmökern oder einfach nur Anschauen. Das Angebot reicht dabei von Romanen (Klassiker, Neuerscheinungen, Bestseller, Krimis...) und Sachbüchern zu allen nur denkbaren Bereichen über Kochbücher, Ratgeber, Reiseführer und Frankonia bis hin zu opulenten Bild- und Kunstbänden. Vor allem in diesem Bereich wartet das Sortiment mit prachtvollen, teilweise auch nummerierten und signierten Sonderausgaben auf. Zum Vorlesen oder Verschenken rundet eine außerordentliche Fülle an Kinder- und Bilderbüchern für jedes Lesealter das reichhaltige Angebot ab.Da es nicht immer einfach ist, sich bei dieser Vielfalt und all den Neuerscheinungen zurechtzufinden, stehen den Kunden mit Andrea Jungkunz und Christian Niedermeier zwei echte Vollblut-Profis zur Seite. Die Beiden können mit zweimal 27 Jahren Buchhandelserfahrung aufwarten und garantieren Ihnen eine ebenso persönliche wie kompetente Beratung.Nicht zu vergessen: das Ambiente der in den vergangen Monaten von Grund auf neu gestalteten Buchhandlung. Das beginnt bei der neuen Struktur in den Regalen, die das Suchen (und Finden) jetzt noch einfacher macht, und reicht über neue, frische Farbakzente bis hin zu gemütlichen Sitzecken und Sofas, die zum entspannten Durchblättern und Schmökern einladen.Noch immer runden Karten in allen nur denkbaren Varianten und zu den unterschiedlichsten Anlässen, exklusives Geschenkpapier und Notizbücher das umfassende Angebot ab.