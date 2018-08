Liebenswertes Windsbach

Ein gefeierter Knabenchor und vieles, vieles mehr



Die Stadt Windsbach mit ihren über 20 Ortsteilen liegt im schönen Tal der Fränkischen Rezat. Bereits 1138 erstmals urkundlich erwähnt, besitzt die ehemalige Markgrafenstadt eine reiche Geschichte und zählt heute rund 6.100 Einwohner.Ob mit oder ohne Führung, ein Stadtrundgang ist allemal lohnenswert, denn es gibt zahlreiche historische Baudenkmäler zu entdecken. So ist die 1792 erbaute Markgrafenbrücke heute eines der herausragenden Brückenbauwerke im Landkreis Ansbach.Gut ausgeschilderte Rad- und Wanderwege laden zu einer Entdeckungstour ein. In hügeliger, abwechslungsreicher Landschaft werden Sie so manchen romantischen Waldweg, sehenswerte Kirchen, idyllisch gelegene Mühlen oder einfach nur einen verträumten Bachlauf entdecken.Das unter Denkmalschutz stehende Windsbacher Waldstrandbad gilt als das am besten im Originalzustand erhaltene Freibad in Bayern. Das 100 mal 60 Meter große Becken wird von einem Bach gespeist und ist in der Region einzigartig. Seit 2017 können Badegäste zahlreiche neue Attraktionen entdecken, die sogar über die Badesaison hinaus genutzt werden können.Der international angesehene Windsbacher Knabenchor begeistert mit seinen Auftritten Jahr für Jahr Konzertbesucher aus aller Welt. Im Jahresverlauf finden auch in Windsbach regelmäßig Konzerte statt – die Gelegenheit, den weltberühmten Knabenchor am Heimatort zu sehen und zu hören.Gerne stellen wir Ihnen aktuelle Broschüren, Flyer oder Rad- und Wanderkarten kostenlos zur Verfügung. Nehmen Sie doch einfach Kontakt mit uns auf und wir senden Ihnen das gewünschte Informationsmaterial zu!