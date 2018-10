„Lifting your dreams“

TADANO FAUN GmbH in Lauf an der Pegnitz



Die 1948 gegründete TADANO Ltd. mit Hauptsitz in Takamatsu, Japan, ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe, die sich auf die Entwicklung und Produktion von hydraulischen Mobilkranen und Hebezeugen spezialisiert hat. Die Hauptproduktion findet an fünf Standorten statt, von denen sich drei in Japan, einer in Amerika und mit der TADANO FAUN GmbH, seit dem Jahre 1990 einer in Deutschland befindet.Der Standort in Deutschland liegt in Lauf an der Pegnitz und bildet das Kompetenzzentrum der TADANO Gruppe hinsichtlich der Entwicklung und Fertigung der TADANO All-Terrain Krane, die sich durch ihre gute Straßen- und Geländetauglichkeit auszeichnen. Alle TADANO All-Terrain Krane werden hier entwickelt, produziert und anschließend weltweit über das unternehmenseigene globale Vertriebs- und Servicenetz vertrieben. Neben All-Terrain Kranen werden in Lauf an der Pegnitz zudem LKW-Aufbaukrane entwickelt und gebaut, die auf handelsübliche LKW-Fahrgestelle montiert werden.Mit der Übernahme der FAUN GmbH im Jahre 1990 durch die TADANO Ltd. wurde eine einzigartige Symbiose aus hohem japanischen Qualitätsanspruch und deutscher Ingenieurskunst möglich. Bewährte japanische Methoden zur Qualitätssteigerung werden in der neu entstandenen TADANO FAUN GmbH auf den Bau von All-Terrain Kranen und LKW-Aufbaukranen übertragen, konsequent umgesetzt und weiterentwickelt. Auf diese Weise kann das Unternehmen seinen Kunden überdurchschnittlich zuverlässige Mobilkrane anbieten und damit ihren hohen Qualitätsanforderungen gerecht werden. Durch kontinuierliche Investitionen in den Ausbau der Produktionsstätten hat das Unternehmen seine Produkt- und Servicequalität weiter nachhaltig gesteigert und die Produktpalette Schritt für Schritt ausgebaut.Weltweit beschäftigt die TADANO Gruppe 3.200 Mitarbeiter, davon über 800 am deutschen Standort in Lauf an der Pegnitz. Mit über 90 internationalen Vertriebs- und Servicestationen sowie mehr als 20 Niederlassungen zählt die TADANO Gruppe zu den großen Herstellern im Bereich Mobilkran- und Hebetechnik. Insgesamt hat TADANO in den letzten Jahrzehnten seiner Firmengeschichte Hebeeinrichtungen für mehr als eine halbe Million Hebefahrzeuge produziert und erfolgreich ausgeliefert.Dass man sich in Lauf nicht auf dem Erreichten ausruhen möchte, zeigen die ambitionierten Pläne der TADANO FAUN GmbH. Wie aus Unternehmenskreisen zu hören ist, wird das Laufer Werk in Zukunft weiter in die Großkranfertigung investieren. Die Fertigung dieser Kranriesen braucht entsprechend Platz. Aus diesem Grund soll in den kommenden Jahren auf dem Neunkirchener Schulholz-Areal, einem Waldstück zwischen dem bestehenden Tadano-Werk im Westen, der B 14 im Süden, der Kläranlage Schnaittachtal im Osten sowie der Bahnlinie und einem Wohngebiet im Norden ein neues Werksgelände entstehen. Auf diesem sollen weitere neue Arbeitsplätze in allen Bereichen geschaffen werden – vom Stahlbau, der Montage und dem Finish-Bereich, also Abnahme und Lack, bis hin zur Verwaltung. Entsprechende Planungen laufen bereits und sollen in enger Absprache mit Gemeinde und Bürgern vorangetrieben werden.Die TADANO FAUN GmbH bildet in insgesamt zehn unterschiedlichen Ausbildungsberufen aus. Eine perfekte Ausstattung und Konzeption der Lehrwerkstatt spielen auch deshalb eine herausragende Rolle, weil eine hochqualifizierte Lehre in japanischen Konzernen zur Unternehmenskultur gehört. Lebenslanges Lernen und ständige Weiterbildung sind wesentliche Bestandteile des kontinuierlichen Qualitätsstrebens.Die optimale Symbiose aus einem hohen japanischen Qualitätsanspruch und deutscher Ingenieurskunst spiegelt sich bei TADANO FAUN GmbH also nicht nur in den Produkten, sondern auch in der Ausbildung wider.Ein Beispiel für den hohen Standard der Ausbildung ist der in der Lehrwerkstatt der TADANO FAUN GmbH eingesetzte neue Hydrauliktrainer der Firma Hydac International. Dieser ermöglicht es den derzeit 29 Auszubildenden detailliert den Umgang mit hydraulischen Komponenten zu erproben. An diesem kann, wie Martin Übler, der Leiter der Lehrwerkstatt betont, aber nicht nur prüfungsrelevantes Wissen vermittelt werden: „Darüber hinaus können wir mit dem Hydrauliktrainer ganz gezielt viele Anwendungsfälle darstellen, die in der täglichen Arbeit auf die Auszubildenden zukommen werden. Der Hydrauliktrainer versetzt uns in die Lage, auch mögliche Probleme zu simulieren, zu prüfen und zu beheben.“Sollten Sie Fragen rund um das Thema Jobs& Karriere bei der TADANO FAUN GmbHhaben, informieren Sie sich auf derHomepage des Unternehmensoder kontaktieren Sie die Personalabteilung TADANO FAUN GmbHT: +49 9123 185 239