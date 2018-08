Malerisches Straubing

Die altbayerische Herzogstadt an der Donau



Straubing kann auf eine rund 8.000-jährige Siedlungsgeschichte zurückblicken. Schon in der Jungsteinzeit war das Gebiet von Straubing besiedelt, ehe in der Folgezeit Kelten, Römer und frühe Bayern im Bereich um den heutigen Kirchhügel von St. Peter siedelten. Dort finden geschichtlich interessierte Besucher der Stadt den wunderbaren historischen Friedhof St. Peter mit der gleichnamigen romanischen Basilika im Zentrum. Um die älteste Kirche Straubings herum gruppieren sich drei gotische Kapellen, darunter die Agnes-Bernauer-Kapelle und die Totentanzkapelle.Im Jahr 1218, gründete Herzog Ludwig der Kelheimer die Neustadt Straubing, das jetzige Zentrum der Stadt. Knapp eineinhalb Jahrhunderte später erlebte Straubing dann seine mittelalterliche Blüte: zwischen 1353 und 1425 war Straubing die Hauptstadt des Wittelsbacher Herzogtums Bayern-Straubing-Holland. In dieser Epoche wurden viele Gebäude errichtet, die bis heute das Stadtbild prägen: das Herzogsschloss an der Donau, die Klosterkirche der Karmeliten oder die Stadtpfarrkirche St. Jakob, die eine Fülle herausragender Kunstwerke aus sechs Jahrhunderten beherbergt.Mittelpunkt des bunten städtischen Lebens ist heute der weiträumige Stadtplatz mit dem gotischen Stadtturm. Viele reizvolle Geschäfte und Lokale laden hier zu einem ausgiebigen Stadtbummel ein. Rund um den Platz können die Besucher der Stadt auf Entdeckungsreise durch die Kunstgeschichte gehen: Prachtvolle Hausfassaden, vor allem aus dem 18. und 19. Jahrhundert, berichten von den Kaufmannsfamilien früherer Zeiten. Von der Geschichte Straubings erzählt aber auch das Gäubodenmuseum, mit seinen vielfältigen Abteilungen. Glanzstück der römischen Abteilung ist der weltberühmte Straubinger Römerschatz mit seinen Paraderüstungen und Götterstatuetten.Zum bunten städtischen Leben in Straubing gehören auch zahlreiche attraktive Veranstaltungen: unter anderem Rivertone – Jazz in Straubing im Juli, das Gäubodenvolksfest im August oder Bluval, das internationale Musikfest für Blasinstrumente im September. Rund um Straubing, vor allem entlang der Donau, gibt es darüber hinaus viele Möglichkeiten, die Umgebung zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erkunden. Natur pur erleben können die Besucher der Stadt auch im Tiergarten Straubing. Dieser ist eingebettet in eine alte Parkanlage und beherbergt einheimische und exotische Tiere in 200 Arten.„Blue Brix – Straubinger Wunderwelten“ heißt die jüngste Attraktion der Stadt, die die Herzen von Modelleisenbahn-Fans höher schlagen lässt.