Mehr als Natur pur

Lamer Winkel – Vielfalt im Bayerwald



Der Lamer Winkel hat vieles zu bieten. Egal ob Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen, Gastronomie, Gastgeber, Wandertouren, Radtouren, Mountainbiketouren, Motorradtouren oder das perfekte Pauschalangebot – für jeden Geschmack ist das Richtige dabei.Hier zeigt der Bayerische Wald sein schönstes Gesicht: Ob vom Arber oder Grenzberg Osser – der Blick über Bayer- und Böhmerwald ist einzigartig. Wanderwege führen um das weite Tal mit den Luftkurorten Arrach, Lam und dem Erholungsort Lohberg. Vom Spaziergang auf dem sagenhaften Rundweg oder rund um den Kleinen Arbersee mit seinen Schwimmenden Inseln bis zur Tagestour am Goldsteig über die „Acht Tausender“ – für jeden Wandertyp ist etwas dabei.Immer eine Alternative: Mit der Gondel auf den Gipfel des Bayerwaldkönigs. Dazu ein Besuch im Märchenschloss, eine Führung durch das Arracher Moor, ein Abstieg unter‘s Gebirge im Besucherbergwerk oder einem Glasbläser über die Schulter schauen? Aufregend ist es auch im Bayerwald-Tierpark Wolf, Wildkatze und Luchs Auge um Auge gegenüber zu stehen.Wer dann Natur pur getankt hat, ist „reif“ für Entspannung im Seepark, im Osserbad oder für eine Einkehr in einer der gemütlichen bayerischen Gaststätten und bei einem der urigen Einödhöfe der Waldbauern. Machen Sie Urlaub mit „Mehrwert“ – bei freier Fahrt mit Bus und Bahn in der Region und mit dem Wanderbus in den Böhmerwald.Tourist-Info LamMarktplatz 193462 LamTel. 09943 777Fax 09943 8177tourist@lam.de