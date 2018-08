Mit dem Rad auf der Via Raetica

Auf den Spuren römischer Legionäre & Händler



Die „Via Raetica“ führt durch das dichte Netz 2000 Jahre alter römischer Verkehrswege und ihrer Zeitzeugen. Wo einst römische Legionäre oder Händler unterwegs waren, können Radwanderer heute römische Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes „erfahren“. Auf gut beschilderten Radwegen erschließt die „Via Raetica“ Spuren der Geschichte eingebettet in eine zauberhaften Landschaft, umgeben von beschaulichen Dörfern, Burgen, Schlössern und Museen. Teilweise führt sie dabei entlang des Limes, des ehemaligen Grenzwalls, der das römische Imperium vom Einflussbereich der Germanen trennte und heute UNESCO-Weltkulturerbe ist.In Nassenfeld, nördlich von Neuburg an der Donau gelegen, startet die „Via Raetica“ und führt vorbei an Adelschlag und Pietenfeld zum Kastell Vetoniana in Pfünz. Dort geht es hinab ins Altmühltal. Die „Via Raetica“ verläuft nun parallel zur Altmühl und folgt dem Altmühlradwanderweg auf wenig befahrenen, geteerten Straßen und Radwegen. Durch Walting, Gungolding und Arnsberg geht es flußabwärts vorbei an Böhming mit den Resten eines Römerkastells nach Kipfenberg. Hier verlässt der Radweg das Altmühltal und führt zunächst in einem kurzen, steilen Anstieg hinauf zur Burg Kipfenberg.Weiter führt der Radweg über Gelbelsee, Denkendorf, Altmannstein und Laimerstadt nach Hienheim, wo er die Donau erreicht. Mit der Fähre geht es hinüber nach Eining mit dem Römerkastell Abusina. Von dort führt die „Via Raetica“ stets an der Donau entlang nach Straubing, wo sie nach 79 abwechslungs- und ereignisreichen Kilometern endet.Das Hotel & Gasthof „Zur Linde“, idyllisch unweit von Kipfenberg im Schambachtal, einem der schönsten Seitentäler der Altmühl, gelegen, lädt – nicht nur – Radler zur entspannten Rast ein. Die „Linde“ bietet unter anderem eine Ladestation an der die Gäste ihr E-Bike aufladen können, während sie sich kulinarisch verwöhnen lassen. Und weil das Radeln – mit oder ohne Strom-Unterstützung – hungrig macht, kommt in der „Linde“ das Beste auf den Tisch, was die heimischen Wälder, Flüsse, Wiesen und Gärten zu bieten haben: saisonale Spezialitäten, nach alten bayerischen Familienrezepten zubereitet, frisch, handgemacht, ehrlich. Das dazugehörige Hotel mit seinen 25 komfortabel eingerichteten Zimmern und Suiten sowie seiner Wellness-Oase (Sauna, Massagen, Kosmetikbehandlungen...) ist der ideale Ort, um Kraft zu tanken und sich – zum Beispiel auch nach einer ausgedehnten Radtour, nach einer Wanderung oder einem reizvollen Ausflug in die Geschichte – verwöhnen zu lassen.