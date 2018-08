Mit dem Rad zum Wildpark

Im Forchheim startet die „Walberla-Hundshaupten-Tour“



Der Wildpark Hundshaupten ist eine Attraktion für die ganze Familie. Wer möchte, kann den Parkbesuch mit einem familiengeeigneten Radtour verbinden, die ihren Start- und Endpunkt am Forchheimer Bahnhof hat.Dort startet die mit der Markierung FO 9 gekennzeichnete, etwa 34 Kilometer lange „Walberla-Hundshaupten-Tour“ in Richtung Kirchehrenbach mit seiner barocken Pfarrkirche St. Bartholomäus. Von hier aus besteht die Möglichkeit, das Walberla zu besteigen, das bereits in der frühen Jungsteinzeit besiedelt war und im 5. vorchristlichen Jahrhundert ein wichtiges Machtzentrum für die gesamte Region darstellte. Von dem Hochplateau aus hat man bei schönem Wetter einen traumhaften Ausblick über die gesamte Fränkische Schweiz.Von Kirchehrenbach geht es auf Wirtschaftswegen durch das Tal der Wiesent, bis nach etwa zehn Kilometern Pretzfeld erreicht ist. Dort führt der Weg weiter nach Hagenbach, wo in der Folge – an Hetzelsdorf vorbei – einige steilere Anstiege zu bewältigen sind. Glücklicherweise fällt in diesen Streckenabschnitt auch die größte Attraktion der Tour, der idyllisch gelegene Wildpark Hundshaupten.Hier sollte man – vor allem, wenn man mit Kindern unterwegs ist – in jedem Fall eine längere Pause einplanen, um auf gut befestigten Rundwegen die sehr naturnah gestalteten, großzügigen Gehege zu besichtigen. Wie in der freien Natur können hier viele heimische Wildtierarten sowie alte, vom Aussterben bedrohte Haustierrassen bewundert werden – vom Norwegischen Fjordpferd über Gams-, Dam- und Rotwild bis hin zu Wolf und Wisent.Im Anschluss an eine kleine Stärkung geht es dann weiter mit dem Rad. Nach der Bewältigung der letzten kleineren Anstiege, ist hinter Hundsboden der ,Gipfel’ der „Walberla-Hundshaupten-Tour“ erreicht. Ein Grund, tief durchzuschnaufen, denn von nun an geht es meist bergab, zurück zum Ausgangspunkt der Runde.Von Seidmar führt der Weg überwiegend auf verkehrsarmen Straßen bis Dietzhof und von dort aus auf Feldwegen über Schlaifhausen nach Wiesenthau. Auch hier besteht noch einmal die Möglichkeit, den „heiligen Berg der Franken“, das Walberla zu besteigen um sich mit einem atemberaubenden Ausblick von der Fränkischen Schweiz zu verabschieden.Von Wiesenthau aus geht es dann durch das Wiesenttal zurück nach Forchheim, wo sich – wenn noch ein bisschen Zeit ist – ein Abstecher in die Altstadt lohnt.