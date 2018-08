Mit Lichtimpulsen zu mehr Wohlbefinden

Beautytek ITPL-Technologie gegen Besenreiser, Couperose, Pigment- & Altersflecken



Beautytek ITPL ist die innovative Weiterentwicklung der seit Jahren bekannten IPL (Intens Puls Light)-Technologie. Beide Technologien haben dasselbe Wirkprinzip. Sie nutzen die Eigenschaft von Pigmenten und Farbstoffen Licht aufzunehmen und dadurch Wärme zu erzeugen. Das Pigment wird benutzt um das Gewebe selektiv zu erhitzen und somit zu veröden. Dieses Gewebe wird anschließend vom Körper abgebaut.Während bei IPL ein Lichtimpuls auf das zu behandelnde Areal abgegeben wird, wird bei ITPL (Intens Train Puls Light) der Lichtimpuls in mehrere Mikropulse unterteilt. Diese Mikropulse können in Länge und Anzahl individuell zu einem Zug („Train“) zusammengestellt werden. Diese Teilung hat den Vorteil, dass die Haut in den Pausen zwischen den einzelnen Mikropulsen schneller abkühlen kann als Haare oder Gefäße. Dies ist wesentlich hautschonender macht die Behandlung nahezu schmerzfrei und ist Voraussetzung für möglichst effektive Behandlungsergebnisse.In dem Schönheitsstudio „makellos – dauerhafte Haarentfernung und mehr“ wird die beautytek ITPL-Technologie in unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt:• zur dauerhaften Haarentfernung• zur dauerhaften Behandlung von sichtbaren Äderchen, Besenreisern, Couperose und Rosacea• zur Behandlung von Pigment- und Altersflecken• zur Hautverjüngung im Rahmen einer Anti-Aging- BehandlungDie Behandlung mit beautytek ITPL ist ein zentraler Bereich im breiten Leistungsspektrum, das „makellos“ rund um Schönheit und Wohlbefinden anbietet. Finden Sie bei einem persönlichen Beratungsgespräch heraus, welche individuelle Behandlung für Sie am besten geeignet ist.