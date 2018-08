Mobilität steht für ein selbstbestimmtes Leben

Bereits mit kleinen Umbauten kann ein Auto „seniorengerecht“ gemacht werden



Mobilität, das heißt: die Möglichkeit, sich „von A nach B“ bewegen zu können, spielt eine ganz entscheidende Rolle. Mobilität bedeutet Freiheit, Lebensqualität und steht letztendlich auch für ein selbstbestimmtes Leben. Vor allem im fortgeschrittenen Alter, wenn der Bewegungsradius aufgrund körperlicher Einschränkungen abnimmt, oder auch bei Behinderungen ist es sehr wichtig, alle Möglichkeiten zu nutzen, um diese Mobilität zu erhalten.Das Auto ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Mobilität. Spezielle Umbauten können hier dazu beitragen, dass das Fahrzeug ganz individuell an die Bedürfnisse des Fahrers/der Fahrerin angepasst wird. Senioren ist dabei oft schon mit ergonomischen bzw. orthopädischen Sitzen oder mit Einstiegshilfen gedient, die ihnen das Ein- und Aussteigen – als Fahrer oder auch als Beifahrer – nachhaltig erleichtern.Vor über 50 Jahren wurde Auto Dotterweich in dem kleinen 300-Seelendorf Steinsdorf im Steigerwald gegründet. Im Lauf der Zeit wuchs der Betrieb stetig und gewann neue Geschäftsbereiche hinzu. So wurde 2010 der Bereich der behindertengerechten Fahrzeug­umbauten eröffnet, der vielen älteren Menschen aber auch Menschen mit Handicap durch unterschiedlichste Fahrzeugumbauten die Chance eröffnet, aktiver am Leben teilzuhaben. Von entscheidender Bedeutung sind in diesem Zusammenhang auch die in Kooperation mit einer Fahrschule angebotenen Probefahrten, bei denen die Kunden ausprobieren können, wie sie mit den jeweiligen Hilfsmitteln zurecht kommen. Darüber hinaus unterstützt das Autohaus seine Kunden bei ihrer Zusammenarbeit mit Kostenträgern oder wenn es darum geht, einen bereits vorhandenen Führerschein zu aktualisieren.