Müller Medien – Wir leben Kommunikation

Entwicklung einer Unternehmensfamilie • Geschäftsbereiche • Karrierechancen



Der Telefonbuch Verlag Hans Müller wurde im Jahr 1950 in Nürnberg gegründet und ist der Ursprung von Müller Medien.Müller Medien bildet zusammen mit einem Netzwerk aus starken Partnern eine zukunftsorientierte Unternehmensfamilie der Medien- und Digitalbranche. Neben dem traditionellen Verzeichnisgeschäft mit Print- und Digitalversionen zählen dazu Radio- und Fernsehstationen, Buch- und Wochenzeitungsverlage. Im Geschäftsbereich New Business realisiert Müller Medien zusammen mit seinen Partnern neue Geschäftsmodelle.• Directories• Broadcasting• Print Media• Book• New BusinessWeitere Informationen dazu unter: www.mueller-medien.com Zur Unternehmensfamilie Müller Medien und ihrem Partnernetzwerk gehören starke Firmen aus den verschiedensten Mediensparten. Entsprechend vielfältig und individuell sind auch die Lebensläufe und Persönlichkeiten der Mitarbeiter, die in ihren Teams mit Leidenschaft und Neugier an gemeinsamen Zielen arbeiten.Um in der Zukunft bestens aufgestellt zu sein, bietet Müller Medien Ausbildungs- und Studienplätze, Traineeprogramme sowie die Möglichkeit zu Praktika, um in die Medienwelt zu schnuppern.Der Schwerpunkt der Ausbildung zum Medienkaufmann/-frau Digital und Print ist im MüllerVerlag (Directories) mit der starken Leistungsmarke SELLWERK. Hier bieten wir unseren Kunden verkaufsstarke Marketinglösungen wie beispielsweise Websites, Suchmaschinenwerbung (SEA) und Suchmaschinenoptimierung (SEO) sowie Listingprodukte.Unsere Auszubildenden wirken von der Ideenfindung über die Realisierung bis hin zur Vermarktung unserer Produkte mit und erwerben während der Ausbildungszeit Qualifikationen in den Bereichen Projektsteuerung, Produktentwicklung, Marketing, Verkauf, Vertrieb sowie Kundenservice.Dabei ist uns wichtig, dass die Ausbildung die Vielfalt der Geschäftsbereiche wiederspiegelt und unsere Auszubildenden deshalb auch in Tochter-/Partnerunternehmen – wie beispielsweise speisekarte.de, anwalt.de, Funkhaus Nürnberg, Tessloff Verlag und viele mehr – Einblicke erhalten.Neben einem guten Betriebsklima und Übernahmechancen gibt es für die Auszubildenden Betriebsunterricht mit Computerschulungen, Workshops und Prüfungsvorbereitung.Duales StudiumMarketing Management (B.A.) Medien & KommunikationDigitale Medien (B.A.) Medienmanagement & KommunikationIn Zusammenarbeit mit den Dualen Hochschulen in Baden Württemberg (Heidenheim und Mannheim) bieten wir ein Duales Studium mit dem Ziel des Bachelorabschlusses (B.A.) an.Unsere Studierenden legen damit den Grundstein für ein betriebswirtschaftliches Kompetenzprofil, kombiniert mit fundiertem Know How im Bereich der konzeptionellen Entwicklung und Vermarktung von Medienprodukten und -dienstleistungen.Eine intensive Betreuung der Projekt-, Studien- und Bachelorarbeiten, regelmäßige Feedbackgespräche sowie eigenständiges und projektbezogenes Arbeiten in den Praxisphasen im Unternehmen ist für uns selbstverständlich.TraineeprogrammDas Traineeprogramm Marketing & Sales bei Müller Medien bietet einen idealen Einstieg für verkaufs- und medienorientierte Hochschulabsolventen/-innen. Unsere Trainees lernen das vielfältige Spektrum der Medienwelt durch die Mitarbeit an zukunftsweisenden Projekten im Vertrieb, Sales und (Online-)Marketing kennen und werden auf die Übernahme einer verantwortungsvollen Position oder Projektleitung vorbereitet.www.mueller-medien.com/karriere Müller MedienPretzfelder Straße 7-1190425 NürnbergTel.: 0911/3409-264www.mueller-medien.com/karriere/AnsprechpartnerinClaudia HoheiselE-Mail: claudia.hoheisel@mueller-medien.com