Museen der Stadt Nürnberg

Kunst und Kultur



Durch Heim und Werkstatt des weltberühmten Malers, Grafikers und Kunsttheoretikers führt seine Ehefrau „Agnes Dürer“ höchstpersönlich und erzählt vom abwechslungsreichen Alltagsleben im Künstlerhaushalt. Dürers malerisches Hauptwerk wird in hochwertigen historischen Kopien im Dürer-Saal präsentiert.Albrecht-Dürer-Straße 3990403 NürnbergTelefon: 0911 2 31 25 68Öffnungszeiten:Di. - Fr. 10:00 - 17:00 Uhr,Do. 10:00 - 20:00 Uhr,Sa. und So. 10:00 - 18:00 Uhr,von Juli bis September und während des Christkindlesmarktes auch Montag 10:00 - 17:00 UhrEntlang der „Museumsstraße“ im historischen Fabrikgebäude wird bei Führungen und Mitmachaktionen die Arbeits- und Alltagswelt der Industrialisierung durch zahlreiche Objekte lebendig.Äußere Sulzbacher Straße 6290491 NürnbergTelefon: 0911 2 31 38 75Öffnungszeiten:Di. - Fr. 9:00 - 17:00 Uhr,Sa. und So. 10:00 - 18:00 UhrNürnbergs einziges erhaltenes großes Kaufmannshaus der Spätrenaissance lädt Klein und Groß mit erlebnisreichen Führungen zu einer faszinierenden Reise durch 950 Jahre spannende Stadtgeschichte ein.Burgstraße 1590403 NürnbergTelefon: 0911 2 31 25 95Öffnungszeiten:Di. - Fr. 10:00 - 17:00 Uhr,Sa. und So. 10:00 - 18:00 Uhr,während des Christkindlesmarktes auch Montag 10:00 - 17:00 Uhr Auf 1400 m² präsentiert sich die ganze Vielfalt des Spielzeugs! Im Sommer lockt ein Spielplatz mit Café im idyllischen Garten, der viele Spielmöglichkeiten wie zum Beispiel ein Heckenlabyrinth und eine Drachenkugelbahn bietet.Karlstraße 13-1590403 NürnbergTelefon: 0911 2 31 31 64Öffnungszeiten: Di. - Fr. 10:00 - 17:00 Uhr,Sa. und So. 10:00 - 18:00 Uhr,während des Christkindlesmarktes auch Montag 10:00 - 17:00 UhrMuseen der Stadt NürnbergHirschelgasse 9-1190403 NürnbergTelefon: 0911 2 31 54 21museen@stadt.nuernberg.de