Seine reizvolle Lage in der waldreichsten Ecke Deutschlands und eine moderne Infrastruktur kombiniert mit einem abwechslungsreichen Sport- und Freizeitangebot machen Neunburg vorm Wald zu einem bezahlbaren und familienfreundlichen Urlaubszentrum im Oberpfälzer Seenland. Natur pur vermitteln unsere Wanderwege, darunter auch ein Teilabschnitt des Qualitätswanderweges „Goldsteig“. Wer als Feinschmecker oder als Liebhaber gutbürgerlicher Küche anreist, wird ein kleines Schlaraffenland vorfinden. Gourmetkoch Hubert Obendorfer vom Landhotel Birkenhof in Hofenstetten, ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern, verwöhnt Sie mit himmlischen Kreationen. In vielen unserer traditionellen Gasthäuser erleben Sie dagegen echtes bayerisches Brauchtum mit zahlreichen traditionellen oberpfälzischen Gerichten.Der historische Burghof verleiht durch sein Ambiente vielen Veranstaltungen ein besonderes Flair. Durch die überdachte Zuschauertribüne steht dem Genuss von Veranstaltungen, wie beispielweise der Neunburger Burgfestspiele und der Burghofserenade der Stadtkapelle, auch bei schlechterem Wetter nichts im Wege. Ein besonderes Highlight im Dezember eines jeden Jahres ist unser Romantischer Burg-Advent mit seinem Lichterzauber.Neunburg vorm Wald − eine Erlebniswelt für Alt und Jung Ob Groß- oder Breitrutsche, Erlebnis- oder Schwimmerbecken, Beach-Volleyball-Anlage oder Freibad Cafe - im Spaß und Erlebnisbad Neunburg vorm Wald erleben Sie Erholung, Spiel, Sport und natürlich jede Menge Spaß! Sie genießen entweder Sonne pur auf der über 20.000 qm großen Liegewiese oder finden unter Bäumen ein Plätzchen im Schatten.Tipp: Direkt am Erlebnisbad können Wohnmobilgäste auf vier angelegten Stellplätzen nächtigen. Versorgung mit Frischwasser und Strom sowie die Möglichkeit der Entsorgung ist gewährleistet.Neunburg vorm Wald aktiv erkunden – Zu Pferd, zu Wasser, per Fahrrad oder am GolfplatzRadfahrer wenden sich vorzugsweise dem Schwarzachtalradweg zu, welcher an den Internationalen Fernradweg Prag – Regensburg – München angebunden ist. Im länderübergreifenden Netzwerk mit insgesamt 13 Golfplätzen dürfen Golfsportler das Gebiet Neunburg keinesfalls links liegen lassen.Der Golf- und Landclub Oberpfälzer Wald e. V. lädt sie zum Besuch seiner mitten im Landschaftsschutzgebiet gelegenen 18-Loch-Anlage in Kemnath bei Fuhrn/Ödengrub ein.Das sprichwörtliche „Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde“ kann in vielen Reiterhöfen sowohl im Stadtgebiet als auch im Umland angepeilt werden. Das Angebot hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung 2006 getestet und für gut befunden, Neunburg darf sich seither „pferdefreundliche Gemeinde“ nennen. Zu guter Letzt ein Geheimtipp für alle Angelfreunde ist der durch die Schwarzach seit 1974 gespeiste Eixendorfer Stausee. Als „Angler-Dorado“ bezeichnet und Weit über unsere Region hinaus für seinen hervorragenden Raubfischbestand bekannt. Ein guter Platz für weitere Freizeitaktivitäten, wie Segeln und Surfen, ist er allemal.Überzeugen Sie sich selbst und machen Sie sich ein Bild von Neunburg vorm Wald. Lassen Sie Ihren Besuch zum Erlebnis werden. Die Voraussetzungen dafür sind vorhanden!KontaktTourist-Information der Stadt Neunburg v. WaldSchrannenplatz 392431 Neunburg vorm WaldTel. 09672 / 9208-421,Fax -466tourist-info.stadt@neunburg.de