Online-Jobbewerbung per E-Mail

Immer mehr Unternehmen bieten eine Online-Bewerbung an 



Mittlerweile wünscht gut die Hälfte aller Unternehmen eine Online-Bewerbung. Das ist praktisch und – denkt man an die Kosten für Bewerbungsmappen etc. – auch günstiger für die Bewerber, verführt aber zu einer gewissen Leichtfertigkeit. So belegen aktuelle Studien, dass sich Bewerber/innen offenbar weniger Mühe beim Abfassen ihrer Bewerbung geben, wenn sie diese online versenden.So verzichten manche Bewerber/innen beispielsweise auf ein personalisiertes Anschreiben obwohl sie wissen sollten, dass Massenbewerbungen mit standardisiertem Anschreiben kaum von Erfolg gekrönt sind. Auch kommt es gerade (aber nicht nur) bei Online-Bewerbungen vor, dass sie unvollständig abgesandt werden. Auch dies trägt natürlich nicht dazu bei, dass die Bewerbung erfolgversprechend ist.Dazu kommt, dass viele Bewerber/innen in Online-Bewerbungen einen allzu lockeren Ton anschlagen und in ihrer Bewerbung sogar Emoticons verwenden. In einem privaten Chat mögen die absolut in Ordnung sein, in einer Bewerbung allerdings sind sie ein absolutes No-Go.Was sonst unbedingt beachtet werden sollte...Im privaten E-Mail-Verkehr mag eine originelle oder (vermeintlich) witzige Mail-Adresse durchaus in Ordnung gehen, für eine seriöse Bewerbung ist sie unbrauchbar. Auch die E-Mail mit der Adresse des Unternehmens zu versenden, bei dem man noch beschäftigt ist, ist keine gute Idee. Der Adressat könnte daraus schließen, dass man private Dinge in der Arbeit und auf Kosten des Arbeitgebers erledigt – und das ist ein Eindruck, den man bei einer Bewerbung sicherlich vermeiden sollte.Stattdessen sollte man eine Online-Bewerbung aber auch andere berufliche Mails mit einer Adresse versenden, die aus dem Namen des Absenders besteht, z.B.:vorname.name@maildomain.deWer sich bei einem Unternehmen bewirbt, sollte dies nicht über die info@unternehmen.de tun, sondern sich in jedem Fall die Mühe machen den richtigen Ansprechpartner und dessen E-Mail-Adresse entweder im Internet oder mit Hilfe einer telefonischen Nachfrage herauszufinden. Bei dieser Gelegenheit kann man dann auch gleich abklären, ob eine Bewerbung per E-Mail überhaupt gewünscht ist.Aus der Betreffzeile der Mail sollte bereits hervorgehen, für welche Stelle man sich interessiert. Bewirbt man sich auf eine Anzeige, in der eine Kennziffer genannt war, darf diese in keinem Fall fehlen.Üblicherweise werden der Lebenslauf und weitere Unterlagen der Bewerbung im PDF-Format versendet. In diesen PDFs sollten keine außergewöhnlichen Schriften sondern „Klassiker“ wie Helvetica, Times oder Arial verwendet werden. So ist sichergestellt, dass das Dokument beim Adressaten genauso aussieht wie auf dem heimischen Computer.Bei den weiteren Anhängen wie z.B. dem Bewerbungsfoto und den Zeugnissen sollte man darauf achten, dass diese in einer vernünftigen Größe verschickt werden. Ein Foto, auf dem das Gesicht schlecht zu erkennen ist, ist ebenso unsinnig wie ein Foto in einer Auflösung von weit über 1000 Pixel. Auch bei der Auflösung der Anhänge sollte man nicht übertreiben und in jedem Fall nicht die möglicherweise vom Unternehmen vorgegebene Größe überschreiten.Auf die Anhänge sollte man in einem kurzen Anschreiben im Mail-Textformat hinweisen. An dieser Stelle sollten auch die eigenen Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefon, Mail-Adresse…) sowie die Stelle auf die man sich bewirbt, Platz finden.Am besten bündelt man Anschreiben, Motivationschreiben und Zeugnisse in einer PDF-Datei, da ansonsten der Überblick verloren gehen kann. Auf keinen Fall sollte man ZIP-Dateien oder gar selbstentpackende EXE-Dateien versenden.Und nach dem Versenden der Bewerbung...Ganz wichtig ist es, den eigenen E-Mail-Briefkasten regelmäßig zu kontrollieren, damit man auf eine mögliche Antwort schnell reagieren kann. Ebenso wichtig ist es dafür zu sorgen, dass immer ausreichend Platz im Briefkasten ist, damit die Antwort überhaupt zugestellt werden kann.Wie nach dem postalischen Versenden der Bewerbung kann man auch bei E-Mail-Bewerbungen nach etwa zwei Wochen telefonisch nachfassen, es sei denn in der entsprechenden Stellenanzeige wurde explizit darum gebeten, Rückfragen zu unterlassen. Nach über einem Monat kann man aber auch in diesem Fall nachfragen. Erhält eine Eingangsbestätigung für die Bewerbung einen Termin, bis zu dem sich das Unternehmen melden wird, sollte man vorher nicht nachfragen.