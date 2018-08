Per Express in die Freizeit

Mit den 22 Freizeitlinien des VGN



Ideale Partner für aktiven Freizeitgenuss sind die Freizeitbuslinien des Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg (VGN). Seit 1. Mai bringen die Freizeitlinien den Menschen die schönsten Seiten der Region ein Stück näher.Neu ist der Gottesgarten-Express, der zwischen Burgkunstadt und Weismain mit Fahrradanhänger unterwegs ist. Insgesamt 22 Linien steuern von 1. 5 bis 1. 11. an Wochenenden und Feiertagen beliebte Ausflugsziele an. Vier davon sind mit Fahrradanhänger unterwegs. Das erleichtert Radfahrern die Anreise und erweitert den Radius, wenn man einfach eine Etappe mit dem Rad fahren und für den Rückweg bequem den Bus nehmen kann. Neben dem Gottesgarten-Express (Linie 1230) sind der Gredl-Express (Linie 636), der Kanal-Altmühl-Express (Linie 520) und der Steigerwald-Express (Linie 990) mit Fahrradanhänger unterwegs. An Sonn- und Feiertagen führt auch der Fichtelgebirgs-Express (Linie 329) einen Anhänger mit.Wer sich bereits gut im VGN-Gebiet auskennt, wird sich über die neue Linie zwischen Main und Jura freuen. Der Gottesgarten-Express startet in Burgkunstadt und fährt über Weismain und Kleinziegenfeld bis Görau.Neues gibt es auch aus dem Süden des VGN-Gebiets: der Kleine Brombachsee-Express (Linie 699) bietet eine bessere Verbindung zum Großen und Kleinen Brombachsee. Er startet direkt vom Bahnhof Pleinfeld und fährt das Seezentrum Langlau, die Badehalbinsel Absberg sowie das Enderndorfer Seeufer ohne weiteren Umstieg an.