Perfekter Service & starke Marken

Die Tuning-Experten von ALSTO erobern von Fürth aus die Republik

10 Gründe, warum ALSTO für Sie der richtige Partner ist

Vor rund zwei Jahren wurde die erste Filiale derTuning-Experten von ALSTO in Fürth, Schwabacher Straße 434 eröffnet. Von der Kleeblattstadt aus startet das Unternehmen mit der Eröffnung seines zweitenStores in Stuttgart nun seine bundesweite Expansion.Die Grundidee hinter dem Filialkonzept der ALSTO System GmbH ist ein qualifiziertes Angebot an Fahrzeugveredelung-Programmen für alle Marken – mit kompetenter Beratung, einem fachgerechtem Einbau und einer abschließenden Homologation. Damit folgt ALSTO dem Trend hin zu einem qualitativ hochwertigen und edlen Fahrzeugtuning. Die Ausrichtung des Produktportfolios zielt dabei ganz klar auf Qualität. So sind unter anderem Marken wie BBS, KW, Bilstein, RECARO, AMG, M-Performance, Ford Performance, AEZ, DOTZ, Ronal, Borbet, ATS, Remus aber auch Edeltuningmarken wie MTM, Techart oder Hamann im Angebot.Qualitativ hochwertig ist auch die Boutique-artige Präsentation im Store: Weiße Räume, ordentlich und klar strukturiert, prägen das Bild. Highlight des Shop-Designs sind aber die technischen Features. Wer sich beispielsweise für Sport-Auspuffanlagen interessiert, kann per Kopfhörer bereits den „Sound-Check“ machen. Dann wäre da zum Beispiel auch noch der Felgen-Konfigurator. Und der funktioniert ganz einfach: Sie gehen vor die Tür, machen mit der ALSTO App ein Bild von Ihrem Auto und schon können Sie alle Felgen – live und in Farbe – auf dem eigenen Fahrzeug betrachten, per Klick wechseln und dann entscheiden, welche Felgen am besten zum Fahrzeug passen.All die Technik kann natürlich die Qualität einer persönlichen Beratung nicht ersetzen. Deshalb setzt ALSTO auch auf eine kompetente Beratung vom KFZ Meister. Dass das gekaufte Produkt dann gleich noch in der angeschlossenen Fachwerkstatt verbaut werden kann – natürlich mit Abnahme und Eintragung in die Fahrzeugpapiere – rundet den perfekten Service von ALSTO ab.1 Ausschließlich Markenqualität renommierter Hersteller2 Kompetente Beratung durch geschultes Tuning-Fachpersonal3 Eintragung in die Fahrzeugpapiere durch den TÜV Rheinland4 Immer der beste Preis5 Einbau-Service aus KFZ-Meisterhand6 Finanzierungsmöglichkeit ab 0,0 % effektivem Jahreszins7 Garantierte Homologation8 Mit der ALSTO-App schon vorher wissen, wie der Umbau aussieht9 Fahrzeuggarantie des Fahrzeugherstellers bleibt bestehen10 Zwei Jahre Garantie auf bei ALSTO bezogene und verbaute ProdukteAlsto Fürth · Albert + Putz GmbH & Co. KGSchwabacher Straße 43490763 Fürth